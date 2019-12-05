Путин исполнит мечты детей в рамках акции «Елка желаний»

Сочи, 5 декабря. Президент РФ Владимир Путин принял участие в добровольческой акции «Елка желаний». Глава государства выбрал наугад вывешенные на елке желания и пообещал их исполнить.

Глава государства вытянул открытку Андрея Кочетова из Ставрополья. Мальчик мечтает оказаться в Красной Поляне в Сочи, его мечту исполнит Путин. Лидеры добровольческого движения также наугад выбрали по одному желанию и пообещали их исполнить.

«Елки желаний» установлены не только на стенде благотворительного проекта «Мечтай со мной», но и в государственных учреждениях и компаниях ― Госдуме, правительстве РФ, Сбербанке, «Газпроме», Росатоме и других. На елках размещены желания 2 тысяч детей-сирот, детей и пенсионеров с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в малообеспеченных семьях, и детей и пенсионеров с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Кроме того, в ходе посещения Международного форума добровольцев Путин встретился с волонтером, организовавшим службу Деда Мороза. Добровольцы выезжают на Новый год к больным детям. Глава государства растрогался и обнял волонтера, приносящего детям праздник.