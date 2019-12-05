Проханов ответил Медведеву на призыв не идеализировать СССР

Если в обществе пытаются идеализировать эпоху СССР, то к нему стоит прислушаться. Такое заявление Федеральному агентству новостей сделал известный журналист и писатель Александр Проханов.

«Не надо его идеализировать»

В СССР было много всего хорошего, однако не надо его идеализировать — это было сложное государство. Об этом рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе своего ежегодного итогового интервью российским телеканалам в четверг, 5 декабря.

«Люди моего поколения и люди еще более взрослого поколения — это свойство человеческой памяти — помним только самое лучшее в периоды нашей молодости. Человеческая память так устроена, что если не отбрасывать плохие вещи, человек не сможет жить — его разорвет», — рассказал он, отвечая на вопрос, что стоит за ностальгическими настроениями современного российского общества по отношению к СССР.

Как заметил Медведев, сегодня в обществе, действительно, есть определенная идеализация СССР.

«Я тоже помню эти годы: они были важными, интересными, я учился. В Советском Союзе было много хорошего. Это абсолютно точно. Но идеализировать Советский Союз не надо. Это было очень сложное государство», — отметил Медведев.

«Та молодежь, которая говорит: «Вот хотим там очутиться». Где очутиться? У пустой полки в магазине или в очереди за сапогами? Это даже представить себе люди не могут. Кстати, многие из присутствующих даже здесь. Ведь ничего не было практически даже в таком городе, как Ленинград», — добавил Медведев.

«Были определенные социальные гарантии, это правда, и это очень важно, и об этом нужно помнить, и какие-то даже вещи брать на вооружение нам сегодня. Но нельзя идеализировать и эти гарантии. Вы сказали про систему здравоохранения. Да, она была бесплатная, но вопрос в том, какая», — заключил он.

«Медведев создан СССР»

Александр Проханов, комментируя заявление российского премьер-министра, заметил, что Дмитрия Медведева, как личность, сформировал Советский Союз.

«Правда, он еще в советское время подсел на западную музыку и на западные рок-группы. Но образование, интеллект, стартовые возможности ему создал Советский Союз. Я на него смотрю и вижу в нем огромное количество советских черт, которые его украшают. Правда, к этим чертам присоединились черты нового времени, которые его совершенно не красят», — заявил Проханов.

Известный публицист выразил мнение, что если современное российское общество идеализирует Советский Союз, то к этому необходимо прислушаться.

«Надо посмотреть, что Медведев, как премьер-министр, сделал за это время. Время, когда развитые страны мира рванули вперед и добились огромных процентов экономического роста», — заявил собеседник ФАН.

По его мнению, российская экономика сегодня «стагнирует». Проханов считает, что на этом фоне люди помнят мощь СССР, его идею и возвышенную идеологию.

«Люди смотрят на Советский Союз как на противоположность тому, что происходит сегодня. Все, что находится сегодня в строю, было сделано в Советском Союзе. И космос, и атомная энергетика, театральная [культура] и кинокультура. Это все советское. На мой взгляд, Дмитрий Анатольевич занимается здесь открытой пропагандой и реабилитацией собственной персоны», — заключил Проханов.

Что касается национальной идеи, то российский лидер Владимир Путин еще несколько лет назад заявил, что национальная идея России — это патриотизм.

«У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма», — добавил президент.

Можно вспомнить и недавнее заявление Путина об экономических задачах РФ. Он напомнил, что перед страной стоит цель — занять пятое место в мире по объему экономики и паритету покупательной способности.