Протесты, Рунет, Зеленский и другие темы — самое важное из интервью с Дмитрием Медведевым

Большое телеинтервью премьер-министра России Дмитрия Медведева — одно из событий, завершающих политический год в России. Программа «Разговор с Дмитрием Медведевым» традиционно выходит в эфир за две недели до большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

В этом году большое телеинтервью с Дмитрием Медведевым вышло в эфир в 12-й раз. Первый раз Медведев общался с журналистами в подобном формате в 2008 году, тогда он занимал пост президента РФ.

В 2019 году формат программы был обновлен: вопросы председателю правительства РФ задавали журналисты двадцати телеканалов первого (Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Россия Культура», «Карусель», «Матч ТВ», НТВ, ОТР, Пятый канал, ТВ «Центр») и второго («Домашний», «Звезда», «Мир», «Муз-ТВ», «Пятница», РЕН ТВ, «Спас», СТС, ТВ-3, ТНТ) мультиплексов. В ходе двухчасового интервью Медведев подвел итоги социально-экономического развития России, а также ответил на волнующие россиян вопросы.

Федеральное агентство новостей предлагает вниманию читателей самые важные моменты из большого телеинтервью Дмитрия Медведева.

Экономическая ситуация в России

По традиции первая часть беседы была посвящена экономическим вопросам. Премьер-министр отметил, что в последнее время реальные доходы населения выросли, а инфляция держится на самом низком за всю российскую историю уровне — в 3,8%.

«Профицит бюджета в 2019 году составит около 1,8% ВВП, — подчеркнул Медведев. — Это очень приличный запас прочности, который позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее».

Для ускорения экономического роста принимается ряд мер. Одно из важных направлений – снижение административных барьеров #Медведев — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) December 5, 2019

В то же время премьер напомнил о необходимости улучшения в России инвестиционного климата.

«Принято говорить, что у нас деловой климат, мягко говоря, неидеальный, — признал Медведев. — Причины разные: законодательство, которое нужно совершенствовать, иногда избыточная активность правоохранительных органов, целый ряд других проблем».

Коснулся премьер и проблемы утилизации мусора.

У нас никогда не было отрасли утилизации ТКО – сейчас мы вынуждены ее создавать, и это непросто. Надо строить заводы, новые мощности по сортировке мусора. Всему этому нужно будет учиться – это наш вклад в экологическое будущее, здоровье нации #Медведев #Интервью — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) December 5, 2019

Уважение к закону

Отвечая на вопрос о летних незаконных митингах в Москве, Медведев указал на важность соблюдения российского законодательства.

«Можно заявить свое мнение — это абсолютно нормально, но заявлять его нужно в порядке, предусмотренном действующими правилами», — подчеркнул глава правительства.

О летних протестах в Москве. Вряд ли есть смысл анализировать юридическую составляющую упомянутых дел, хотя я следил за тем, как события развиваются, очевидно, там есть и издержки в работе правоохранительной системы, их нужно учитывать #Медведев #Интервью — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) December 5, 2019

Медведев также отметил, что в каждом конкретном уголовном деле против тех, кто во время акций совершал насилие по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, надо разбираться отдельно.

«В каждом конкретном случае нужно досконально разбираться: нет абстрактного правосудия, оно абсолютно конкретно», — подчеркнул премьер.

Закон о домашнем насилии

По словам Медведева, у него пока нет окончательной позиции по поводу широко обсуждаемого в обществе закона о домашнем насилии. Напомним, ранее против законопроекта высказались в руководстве РПЦ, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова.

«Там есть интересные новеллы, но существует риск манипулирования», — отметил Медведев, говоря об этой законодательной инициативе.

Проблема с лекарствами

Отвечая на вопрос по поводу жалоб граждан на сложности с импортными лекарствами, Медведев подчеркнул, что импортозамещение в медицинской сфере не направлено на вытеснение иностранных препаратов с российского рынка.

«Надо стимулировать зарубежные фирмы оставаться у нас. Постараемся так отрегулировать этот вопрос, чтобы не было сбоев», — заключил он.

По словам премьера, в том, что касается лекарств, у граждан должен быть выбор.

Защита Рунета, YouTube и «Яндекс»

Отвечая на вопрос о целях законов по защите российского сегмента Интернета, Медведев отметил необходимость таких мер, добавив, что никто не собирается закрывать в России YouTube.

«Цель законопроекта, чтобы нас не отрезали от мировой Сети, — констатировал премьер. — Никто ничего не собирается закрывать, и YouTube как был, так и останется. И те, кто зарабатывает через YouTube, смогут зарабатывать — хотя это зависит не от нас, а от политики YouTube».

Говоря о необходимости регулирования значимых информационных ресурсов, Медведев заявил, что при смене схемы управления «Яндексом» речь шла о разовом решении.

«Но регулирование должно быть, поскольку наши друзья — и настоящие, и в кавычках — такое регулирование имеют. И нам оно необходимо», — подчеркнул премьер.

Медведев также отметил, что России необходимы серьезные разработки в области искусственного интеллекта.

«Но контролировать это нужно обязательно», — считает глава правительства.

Отношения с Белоруссией

По традиции премьер-министр РФ уделил значительное внимание внешнеполитическим вопросам. В частности, Медведев рассказал о сотрудничестве России и Белоруссии в рамках Союзного государства.

«Союзное государство России и Белоруссии — это большая ценность», — подчеркнул Медведев.

Он назвал уровень интеграции между Москвой и Минском очень высоким, несмотря на имеющийся «эмоциональный фон».

«Нам нужно сделать все, чтобы интеграция сохранилась. Нужно увидеть свет в конце тоннеля — куда мы идем с этой интеграцией», — отметил глава правительства.

Зеленский и Россия

По словам Дмитрия Медведева, президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в нормализации отношений с Россией, но этому мешают деструктивные тенденции в украинском обществе.

«Главное, чтобы у него [Зеленского] хватило силы духа и мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые сформировались в политическим истеблишменте Украины. Очевидно, что нынешний президент Украины хочет договариваться по ключевым вопросам, с нашей страной в том числе. Весь вопрос, получится ли у него», — отметил Дмитрий Медведев.

О допинговом скандале

По мнению Медведева, допинговый скандал и связанные с ним решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) имеют явную антироссийскую направленность.

«Все, что связано с этим допинговым скандалом, мне напоминает бесконечный антироссийский сериал: приняли решение — наказали — отстранили, потом опять где-то зачесалось. Вероятно, решение [WADA, которое будет принято 9 декабря] будет сложным для России», — признал премьер.

Медведев заявил, что Россия готова сражаться за каждого своего спортсмена.

СССР и «лихие 90-е»

Отвечая на соответствующий вопрос, Дмитрий Медведев призвал не идеализировать СССР и не ругать огульно 1990-е годы.

«Идеализировать Советский Союз не надо. Ничего не было практически даже в таком городе, как Ленинград, — заявил он. — Большинство современной молодежи там просто не смогло бы жить».

В то же время премьер считает нормальным интерес к 1990-м годам, за которыми закрепилось название «лихие 90-е».

«Страна жила тяжело, но это не значит, что ничего интересного не происходило. Например, 90-е годы открыли нам музыкальный мир», — сказал он.

Самые сложные решения

Отвечая на вопрос о самом сложном для него решении, Дмитрий Медведев назвал два очень важных для него пункта. Премьер-министр упомянул, что ему очень тяжело далось решение об изменении пенсионной системы.

Также, по словам Медведева, во время его президентства в 2008 году ему было непросто принять решение, когда необходимо было адекватно ответить на агрессию со стороны Грузии.

Какую книгу читать детям

На закуску премьер-министр традиционно ответил на несколько личных вопросов. Отвечая на вопрос, какую книгу должен прочитать каждый ребенок, Медведев вспомнил, что первое произведение, которое приохотило его к чтению, был роман Жюля Верна.

«Первая книга, которая вовлекла меня в книжный мир, — это «Дети капитана Гранта». Советую ее почитать, это хорошая книга», — ответил премьер.

Отвечая на вопрос от юной телеведущей телеканала «Карусель», какую книгу должен прочитать каждый ребенок: Первая книга, которая вовлекла меня в книжный мир, – «Дети капитана Гранта», Ж.Верн. Ее я советую почитать, это хорошая книга #Медведев #Интервью pic.twitter.com/qnDx3F7HSm — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) December 5, 2019

Встреча Нового года

Отвечая на вопрос, где он собирается встречать Новый год, Дмитрий Медведев рассказал, что проведет этот праздник с семьей и друзьями.