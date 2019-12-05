Протесты, Рунет, Зеленский и другие темы — самое важное из интервью с Дмитрием Медведевым

Большое телеинтервью премьер-министра России Дмитрия Медведева — одно из событий, завершающих политический год в России. Программа «Разговор с Дмитрием Медведевым» традиционно выходит в эфир за две недели до большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
В этом году большое телеинтервью с Дмитрием Медведевым вышло в эфир в 12-й раз. Первый раз Медведев общался с журналистами в подобном формате в 2008 году, тогда он занимал пост президента РФ.
В 2019 году формат программы был обновлен: вопросы председателю правительства РФ задавали журналисты двадцати телеканалов первого (Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Россия Культура», «Карусель», «Матч ТВ», НТВ, ОТР, Пятый канал, ТВ «Центр») и второго («Домашний», «Звезда», «Мир», «Муз-ТВ», «Пятница», РЕН ТВ, «Спас», СТС, ТВ-3, ТНТ) мультиплексов. В ходе двухчасового интервью Медведев подвел итоги социально-экономического развития России, а также ответил на волнующие россиян вопросы.
Федеральное агентство новостей предлагает вниманию читателей самые важные моменты из большого телеинтервью Дмитрия Медведева.
Экономическая ситуация в России
По традиции первая часть беседы была посвящена экономическим вопросам. Премьер-министр отметил, что в последнее время реальные доходы населения выросли, а инфляция держится на самом низком за всю российскую историю уровне — в 3,8%.
«Профицит бюджета в 2019 году составит около 1,8% ВВП, — подчеркнул Медведев. — Это очень приличный запас прочности, который позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее».
Для ускорения экономического роста принимается ряд мер. Одно из важных направлений – снижение административных барьеров #Медведев— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) December 5, 2019
В то же время премьер напомнил о необходимости улучшения в России инвестиционного климата.
«Принято говорить, что у нас деловой климат, мягко говоря, неидеальный, — признал Медведев. — Причины разные: законодательство, которое нужно совершенствовать, иногда избыточная активность правоохранительных органов, целый ряд других проблем».
Коснулся премьер и проблемы утилизации мусора.
У нас никогда не было отрасли утилизации ТКО – сейчас мы вынуждены ее создавать, и это непросто. Надо строить заводы, новые мощности по сортировке мусора. Всему этому нужно будет учиться – это наш вклад в экологическое будущее, здоровье нации #Медведев #Интервью— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) December 5, 2019
Уважение к закону
Отвечая на вопрос о летних незаконных митингах в Москве, Медведев указал на важность соблюдения российского законодательства.
«Можно заявить свое мнение — это абсолютно нормально, но заявлять его нужно в порядке, предусмотренном действующими правилами», — подчеркнул глава правительства.
О летних протестах в Москве. Вряд ли есть смысл анализировать юридическую составляющую упомянутых дел, хотя я следил за тем, как события развиваются, очевидно, там есть и издержки в работе правоохранительной системы, их нужно учитывать #Медведев #Интервью— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) December 5, 2019
Медведев также отметил, что в каждом конкретном уголовном деле против тех, кто во время акций совершал насилие по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, надо разбираться отдельно.
«В каждом конкретном случае нужно досконально разбираться: нет абстрактного правосудия, оно абсолютно конкретно», — подчеркнул премьер.
Закон о домашнем насилии
По словам Медведева, у него пока нет окончательной позиции по поводу широко обсуждаемого в обществе закона о домашнем насилии. Напомним, ранее против законопроекта высказались в руководстве РПЦ, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова.
«Там есть интересные новеллы, но существует риск манипулирования», — отметил Медведев, говоря об этой законодательной инициативе.
Проблема с лекарствами
Отвечая на вопрос по поводу жалоб граждан на сложности с импортными лекарствами, Медведев подчеркнул, что импортозамещение в медицинской сфере не направлено на вытеснение иностранных препаратов с российского рынка.
«Надо стимулировать зарубежные фирмы оставаться у нас. Постараемся так отрегулировать этот вопрос, чтобы не было сбоев», — заключил он.
По словам премьера, в том, что касается лекарств, у граждан должен быть выбор.
Защита Рунета, YouTube и «Яндекс»
Отвечая на вопрос о целях законов по защите российского сегмента Интернета, Медведев отметил необходимость таких мер, добавив, что никто не собирается закрывать в России YouTube.
«Цель законопроекта, чтобы нас не отрезали от мировой Сети, — констатировал премьер. — Никто ничего не собирается закрывать, и YouTube как был, так и останется. И те, кто зарабатывает через YouTube, смогут зарабатывать — хотя это зависит не от нас, а от политики YouTube».
Говоря о необходимости регулирования значимых информационных ресурсов, Медведев заявил, что при смене схемы управления «Яндексом» речь шла о разовом решении.
«Но регулирование должно быть, поскольку наши друзья — и настоящие, и в кавычках — такое регулирование имеют. И нам оно необходимо», — подчеркнул премьер.
Медведев также отметил, что России необходимы серьезные разработки в области искусственного интеллекта.
«Но контролировать это нужно обязательно», — считает глава правительства.
Отношения с Белоруссией
По традиции премьер-министр РФ уделил значительное внимание внешнеполитическим вопросам. В частности, Медведев рассказал о сотрудничестве России и Белоруссии в рамках Союзного государства.
«Союзное государство России и Белоруссии — это большая ценность», — подчеркнул Медведев.
Он назвал уровень интеграции между Москвой и Минском очень высоким, несмотря на имеющийся «эмоциональный фон».
«Нам нужно сделать все, чтобы интеграция сохранилась. Нужно увидеть свет в конце тоннеля — куда мы идем с этой интеграцией», — отметил глава правительства.
Зеленский и Россия
По словам Дмитрия Медведева, президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в нормализации отношений с Россией, но этому мешают деструктивные тенденции в украинском обществе.
«Главное, чтобы у него [Зеленского] хватило силы духа и мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые сформировались в политическим истеблишменте Украины. Очевидно, что нынешний президент Украины хочет договариваться по ключевым вопросам, с нашей страной в том числе. Весь вопрос, получится ли у него», — отметил Дмитрий Медведев.
О допинговом скандале
По мнению Медведева, допинговый скандал и связанные с ним решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) имеют явную антироссийскую направленность.
«Все, что связано с этим допинговым скандалом, мне напоминает бесконечный антироссийский сериал: приняли решение — наказали — отстранили, потом опять где-то зачесалось. Вероятно, решение [WADA, которое будет принято 9 декабря] будет сложным для России», — признал премьер.
Медведев заявил, что Россия готова сражаться за каждого своего спортсмена.
СССР и «лихие 90-е»
Отвечая на соответствующий вопрос, Дмитрий Медведев призвал не идеализировать СССР и не ругать огульно 1990-е годы.
«Идеализировать Советский Союз не надо. Ничего не было практически даже в таком городе, как Ленинград, — заявил он. — Большинство современной молодежи там просто не смогло бы жить».
В то же время премьер считает нормальным интерес к 1990-м годам, за которыми закрепилось название «лихие 90-е».
«Страна жила тяжело, но это не значит, что ничего интересного не происходило. Например, 90-е годы открыли нам музыкальный мир», — сказал он.
Самые сложные решения
Отвечая на вопрос о самом сложном для него решении, Дмитрий Медведев назвал два очень важных для него пункта. Премьер-министр упомянул, что ему очень тяжело далось решение об изменении пенсионной системы.
Также, по словам Медведева, во время его президентства в 2008 году ему было непросто принять решение, когда необходимо было адекватно ответить на агрессию со стороны Грузии.
Какую книгу читать детям
На закуску премьер-министр традиционно ответил на несколько личных вопросов. Отвечая на вопрос, какую книгу должен прочитать каждый ребенок, Медведев вспомнил, что первое произведение, которое приохотило его к чтению, был роман Жюля Верна.
«Первая книга, которая вовлекла меня в книжный мир, — это «Дети капитана Гранта». Советую ее почитать, это хорошая книга», — ответил премьер.
Отвечая на вопрос от юной телеведущей телеканала «Карусель», какую книгу должен прочитать каждый ребенок: Первая книга, которая вовлекла меня в книжный мир, – «Дети капитана Гранта», Ж.Верн. Ее я советую почитать, это хорошая книга #Медведев #Интервью pic.twitter.com/qnDx3F7HSm— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) December 5, 2019
Встреча Нового года
Отвечая на вопрос, где он собирается встречать Новый год, Дмитрий Медведев рассказал, что проведет этот праздник с семьей и друзьями.