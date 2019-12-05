Путин считает, что общение с волонтерами делает любого человека лучше и добрее

Сочи, 5 декабря. Общение с волонтерами делает любого человека добрее и лучше. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Международном форуме добровольцев в Сочи.

Глава государства отметил, что беседы с волонтерами всегда доставляют ему особое удовольствие.

«И скажу, почему. Потому что общение с такими людьми, как вы, делает любого человека лучше и добрее. Это в полной мере относится и ко мне», — считает российский лидер.

«Общение с такими людьми как вы, делает любого человека лучше и добрее. Это в полной мере относится и ко мне»: Путин наградил победителя всероссийского конкурса «Доброволец России» Иннесу Клюкину pic.twitter.com/txTOWbxHVy — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 декабря 2019 г.

День добровольца отмечается в России 5 декабря. Дата установлена указом президента от 27 ноября 2017 года.

Международный форум добровольцев завершает свою работу в Сочи, он прошел со 2 по 5 декабря. Как сообщил накануне первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, российские волонтеры, в том числе медики, спасли более 18 тысяч человек за 2019 год.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство граждан РФ знают о деятельности волонтеров и выражают положительное отношение к ним. Россияне заявили об уважении к добровольческому движению, одобрении и благодарности по отношению к его участникам. Некоторые даже назвали волонтеров «молодцами».

В четверг Путин наградил жительницу Татарстана Инессу Клюкину, которая одержала победу в конкурсе «Доброволец России-2019» в категории «Волонтер года».