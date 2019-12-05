Правительство Ливии сообщило о серьезных последствиях соглашения между террористами ПНС и Турцией

Большинство племенных советов Ливии, а также Греция, Кипр и Египет настроены против незаконного соглашения между так называемым Правительством национального согласия (ПНС) и Турцией о взаимопонимании по морским зонам.

О серьезных последствиях соглашения между Турцией и так называемым ПНС Ливии заявил глава Временного правительства страны Абдалла ат-Тани. По его словам, меморандум недействителен по причине отсутствия у него ратификации.

Он добавил, что против соглашения настроено большинство советов племен Ливии, а также Греция, Кипр и Египет. В частности, в этих странах были вызваны турецкие послы для дальнейшего расспроса о деталях подписанного документа, подразумевающего вмешательство в чужие воды Турцией и бандитами из ПНС.

Отметим, что подписанное между Анкарой и ПНС соглашение не имеет силы, потому что оно не является законодательным решением единственного легитимного правительственного органа — Палаты представителей, находящийся в Тобруке. Это парламент страны — единственный государственный орган Ливии, избранный демократическим путём. Помимо этого, документ нарушает права третьих стран.

Напомним, что Турция оказывает помощь террористам, поддерживаемым бандитами из ПНС Ливии. Ранее ФАН уже писал, как власти триполитанского правительства связаны с ИГИЛ1, Аль-Каидой1 и «Братьями-мусульманами». Из Турции в Триполи поступают инструкторы, а также боевики из сирийского Идлиба. Вместе с тем, бандитам направляется вооружение и военная техника.

1 Организация запрещена на территории РФ.