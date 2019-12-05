Путин наградил победительницу конкурса «Доброволец России»

Сочи, 5 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил жительницу Татарстана Инессу Клюкину, которая одержала победу в конкурсе «Доброволец России-2019» в категории «Волонтер года».

Как отмечает РИА Новости, Инесса удостоилась приза за проект творческой инклюзивной студии «Э-моция», которая начала работать три года назад в столице Татарстана. Ее участниками являются молодые люди старше 18 лет с инвалидностью и без.

Главная задача студии — формирование положительного образа человека с инвалидностью при помощи театрального творчества, а также расширение инклюзивного сообщества. В рамках проекта было проведено 35 показов в 10 российских городах, которые посетили свыше 6 тысяч гостей.

Награды в разных номинациях также вручили вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководитель Минздрава Вероника Скворцова, глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, пилот компании «Уральские авиалинии», посадивший воздушное судно в кукурузном поле в Жуковском, Дамир Юсупов.