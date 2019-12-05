Роскачество назвало лучшие наушники на российском рынке

Москва, 5 декабря. Роскачество назвало лучшие наушники, которые на сегодняшний день есть на российском рынке. Ведомство протестировало 32 пары новых проводных и беспроводных наушников, обновив общий рейтинг, который теперь насчитывает 208 пар от 34 брендов.

Первые два места заняли Sennheiser HD 630VB и Sony WH-1000XM2. Третье место досталось Apple AirPods Pro, а закрывает четверку лидеров Sony WH-1000XM3.

«Новинки имеют дополнительные полезные функции: они могут принимать звонки, понимают голосовые команды, управляют плеером и телефоном, лучше справляются с внешним шумом. Они быстрее заряжаются и дольше автономно работают», — говорится на сайте Роскачества.

Однако в то же самое время они стали более хрупкими, чем старые модели. Впрочем, если относиться к технике бережно, она проработает долго, пишет телеканал 360.

Специалисты обнаружили, что новые Galaxy Buds проигрывают старым Gear IconX как по качеству звука, так и по удобству в использовании. WH-1000XM3 от Sony также уступила предыдущей модели WH-1000XM2, хотя имеет более продвинутое шумоподавление. То же самое можно сказать и про новинку от Sennheiser. Недавно выпущенные наушники CX Sport позволяют принимать звонки и быстро заряжаются, однако они звучат хуже, чем CX 7.00BT и менее удобны.

В Роскачестве посоветовали россиянам приобретать технику, исходя из своих нужд. Для спорта и улицы хорошо подойдут компактные и беспроводные устройства. А для дома лучше выбрать полноразмерные или накладные — они лучше звучат и обладают большим набором функций.