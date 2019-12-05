Медведев подарил юной журналистке альбом с фотографиями

Москва, 5 декабря. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подарил юной журналистке с канала «Карусель» Анне Тадыщенко альбом с фотографиями из регионов России. Глава правительства сделал подростку такой подарок после ежегодного итогового интервью с отечественными телеканалами.

Юная журналистка в ходе интервью поинтересовалась у Медведева, как он будет отмечать Новый год и какое желание загадает. Глава российского Кабмина, отвечая на вопросы, заявил, что Новый год встретит в кругу семьи и близких. А рассказывать о своих желаниях он не стал, отметив, что говорить об этом нельзя, иначе не сбудется.

Перед тем, как вручить фотоальбом девочке, Медведев расписался в нем. Кадры со встречи опубликованы в официальном Instagram-аккаунте российского правительства.

В четверг состоялся разговор представителей СМИ с Медведевым, он прошел в 12-й раз. Программа в записи была только один раз, все последующие эфиры проходили онлайн. Каждый раз вносятся новшества, к беседе привлекаются новые телеканалы.