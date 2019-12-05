ГИБДД планирует изменить теоретический экзамен на права

Москва, 5 декабря. Количество вопросов на теоретическом экзамене, сдача которого необходима для получения водительских прав, значительно увеличится. Об этом рассказал замглавы отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.

По его словам, Госавтоинспекция планирует изменить подход к проведению теоретического экзамена. Гиляков отметил, что будущий водитель должен знать не только ПДД, но и уметь безопасно управлять транспортным средством.

В соответствии с этим изменениям подвергнутся как сам состав экзамена, так и процедура его проведения. Увеличится количество вопросов, связанных со знанием основ безопасного управления автомобилем и психологии водителя.

«Поэтому мы предполагаем значительно увеличить количество теоретических задач, (…) отдельно выделить профессиональный блок», — уточнил Гиляков.

Согласно информации ГИБДД, теоретическая часть экзамена будет состоять из таких блоков, как: «ПДД», «Основы безопасности вождения», «Медицина», «Законодательство», «Психология», «Устройство ТС» и «Профессиональный блок». Как напоминает «ФедералПресс», в настоящее время в этой части экзамена на права 800 вопросов.

Гиляков уточнил, что, согласно планам, поправки вступят в силу с октября следующего года, пишет НСН.

Ранее Госавтоинспекция объяснила отмену «площадки» на экзамене для получения прав. Как рассказал заместитель начальника ГУОБДД России Олег Понарьин, этап исключается из испытаний, чтобы научить кандидатов ездить в реальных условиях и не дублировать внутренние экзамены автошкол.

Ожидается, что «площадка» будет исключена из экзамена для категорий прав B, C и D. Проект постановления об этом уже подготовлен и вскоре отправится на подпись к премьер-министру России Дмитрию Медведеву. По предварительной информации, новые правила вступят в силу с 1 октября 2020 года.