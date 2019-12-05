Царев назвал большим шагом предоставление особого статуса Донбассу

Предоставление особого статуса Донбассу — это большой шаг вперед в выполнении Минских соглашений, уверен бывший депутат Верховной рады Украины и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Украина готова выполнить условия Минских соглашений и предоставить Донбассу особый статус, заявил помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Украина готова выполнить положение Минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации. Ни о какой федерализации речь не идет», — сказал украинский чиновник.

Ермак указал, что украинские власти ограничат реформу вопросами децентрализации. Тем не менее в таком случае территории Донецкой и Луганской народных республик «могут получить дополнительные полномочия», пояснил помощник Зеленского.

Кроме того, продление закона о статусе Донбасса зависит от результатов встречи лидеров «нормандской четверки», объяснил чиновник. Ермак обратил внимание, что только после саммита в Париже президент Украины будет готов внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

Как отмечает Олег Царев, помощник Зеленского Андрей Ермак сосредоточил в своих руках всю внешнеполитическую повестку Украины.

«В связи с этим у него наблюдается некий конфликт с другими представителями киевский властей. Так, [замглавы МИД Украины] Елена Зеркаль вынуждена была уйти в оппозицию к Зеленскому, т. к. была настроена на конфликт с Россией. Экс-глава МИД Вадим Пристайко получил нагоняй от администрации за то, что дает свои комментарии. В свою очередь Ермак настроен на то, чтобы выполнять Минские соглашения. У него свои каналы коммуникации с руководством Российской Федерации», — заявил Царев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Тем не менее Ермак находится в очень непростой ситуации, т. к. «партия войны» внутри фракции Зеленского и в кабинете министров достаточно сильна, рассказывает политик.

«Поэтому, с одной стороны, он подбирает такие формулировки, которые не подставляли бы Зеленского, а с другой стороны, позволяли бы выполнять взятые на себя Киевом обязательства. Как назвать изменения в конституцию, на каком этапе децентрализация превращается в автономию или федеративные полномочия, сказать сложно. Это является моментом дискуссии. Но с точки зрения пиара это решение позволит ему двигаться вперед. Таким образом, это большой шаг вперед, а также личная позиция Ермака, которому Зеленский доверяет. Он будет стараться приложить много усилий, чтобы выполнить Минские соглашения. Зеленский понял, что Ермак может договариваться с РФ и возлагает на него большие надежды», — сообщил бывший депутат Рады.

Ранее Царев объяснил, почему Донецкая Народная Республика поднимает ставки перед встречей «нормандской четверки» путем принятия закона «О государственной границе ДНР». По его словам, принятие данного закона важно с политической точки зрения.

Напомним, закон об особом статусе Донбасса, который является одним из пунктов Минских соглашений, был принят Радой еще в 2014 году, однако так и не вступил в силу. Украинские власти заявляют, что закон заработает, когда стороны начнут соблюдать режим тишины и когда с территории Донбасса будут выведены «незаконные формирования». Ситуация также осложняется тем, что Киев избегает прямых контактов с ДНР и ЛНР, которые, как подчеркивается в «Минске-2», должны согласовать закон.

Отметим, что с момента заключения Минских соглашений Украина не выполнила ни одного требования документа, если не считать принятого на бумаге закона об особом статусе и разведения сил на трех участках Донбасса. Последнее было принципиальным условием Москвы для проведения встречи в «нормандском формате».