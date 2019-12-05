Сирийская армия ведет бои с террористами на юго-востоке Идлиба

Дамаск, 5 декабря. Сирийская армия вступила в ожесточенные бои с террористами запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»1 в районе Умм ат-Тина на юго-востоке провинции Идлиб. Как сообщил источник газеты «Аль-Ватан», правительственные войска атаковали позиции противника.

По информации издания, САА возобновила военную операцию после того, как как ВВС и артиллерия Сирии нанесли интенсивные удары по позициям террористов. Сообщается, что уничтожены более 20 огневых точек боевиков, несколько командных пунктов и оружейных складов.

Как сообщает пресса, целью операции является возвращение города Маарет ан-Нуман под контроль правительственных сил. Сейчас населенный пункт является форпостом боевиков на стратегическом шоссе Дамаск — Алеппо.

Сообщается, что боестолкновения также идут в долине аль-Габ, которая расположена на границе провинций Идлиб и Хама. В августе сирийская армия взяла под контроль Хан-Шейхун — соседний город от населенного пункта Маарет ан-Нуман.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки при атаках боевиков, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации, были убиты 11 человек, девять из них — дети.

Напомним, Россия оказывает помощь Сирии в борьбе с терроризмом. Летом 2019 года сирийская армия при поддержке ВКС России провела успешное наступление на юге Идлибской зоны деэскалации, ликвидировав террористическую угрозу для мирных городов провинции Хама и освободив населенные пункты Кафр-Набуда, Хан-Шейхун, Кафр-Зета и Аль-Латамина.

1 Организация запрещена на территории РФ.