Санкт-Петербург, 5 декабря. Петербургское интернет-издание «Фонтанка» опубликовало фейковый материал, посвященный «бойцу» ЧВК «Вагнера» из Брянска.

Автор фейкового «расследования» Андрей Ермаков утверждает, что ему якобы удалось пообщаться с бывшим «бойцом» ЧВК «Вагнера» по имени Руслан. Федеральное агентство новостей проверило псевдорасследование Ермакова, в результате чего выяснилось, что материал «Фонтанки» является полностью художественным вымыслом.

Корреспонденты ФАН нашли героя публикации «Фонтанки» и выяснили, который опроверг данные, представленные в фейковом «расследовании». Руслан живет в Брянске и работает педагогом в фольклорной школе «Калинушка». Он никогда не был в Сирии и не контактировал с журналистами «Фонтанки».

Корреспонденты издания Nation News безуспешно пытались связаться с автором «расследования» Андреем Ермаковым, после чего обратились в редакцию «Фонтанки», где сообщили, что псевдорасследователь экстренно ушел в отпуск.

После этого журналисты обратились к одному из основателей «Фонтанки» Андрею Константинову с просьбой прокомментировать фейковое «расследование» Ермакова. Однако Константинов посчитал неэтичным комментировать фейки Ермакова.

«Если вы пытаетесь разобраться в ситуации, какой журналист и что делал, то, наверное, нужно звонить конкретно журналисту. Я-то каким образом вам могу в этом помочь? Я считаю, что неэтично комментировать его работу», — пояснил Константинов.

Ранее Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, результаты которого свидетельствуют о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). Расследование ФАН вызвало нездоровую реакцию со стороны либеральных СМИ и самого Дениса Короткова, который связан с террористами ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.