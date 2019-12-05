Украина собирается имплементировать «формулу Штайнмайера» в 2020 году

Киев, 5 декабря. Украинские власти намерены имплементировать так называемую «формулу Штайнмайера» в начале 2020 года. Об этом в четверг заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«В начале следующего года мы готовы предложить изменения к этому закону (об особом статусе Донбасса. — Прим. ФАН)», — отметил он.

Ермак добавил, что имплементация «формулы Штайнмайера» станет одним из первых изменений, которые Зеленский предложит внести в закон. Кроме того, украинский лидер собирается сразу же после встречи «нормандской четверки» в Париже предложить Верховной раде продлить срок действия закона об особом статусе.

Отметим, что закон об особом статусе Донбасса, который является одним из пунктов Минских соглашений, был принят Радой еще в 2014 году, однако так и не вступил в силу. Украинские власти заявляют, что закон заработает, когда стороны начнут соблюдать режим тишины и когда с территории Донбасса будут выведены «незаконные формирования». Ситуация также осложняется тем, что Киев избегает прямых контактов с ДНР и ЛНР, которые, как подчеркивается в «Минске-2», должны согласовать закон.

Отметим, что с момента заключения Минских соглашений Украина не выполнила ни одного требования документа, если не считать принятого на бумаге закона об особом статусе и разведения сил на трех участках Донбасса. Последнее было принципиальным условием Москвы для проведения встречи в «нормандском формате».