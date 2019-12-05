США выдали разрешение на перебазирование космодрома «Морской старт» в Россию

Москва, 5 декабря. Госдеп США выдал S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома «Морской старт» в Россию. Об этом рассказали в пресс-службе группы компаний.

Перебазирование состоится, согласно планам, в 2020 году. Новым портом приписки платформы станет поселок Славянка, расположенный южнее Владивостока, в 80 километрах от границы с КНДР.

«После перехода стартовая платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на Славянском судоремонтном заводе в порту Славянка», — говорится в сообщении пресс-службы.

О планах перенести космодром из США в Россию стало известно в октябре, хотя разговоры начали вести еще в 2013 году. Пусковую платформу уже подготовили к транспортировке. С нее сняли американский информационно-связной блок компании Boeing и оборудование украинского производства для ракеты «Зенит».

Как объяснил основатель и главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей, комплекс «Морской старт» базировался на юге США потому, что оттуда энергетически выгоднее выводить спутники на геостационарную орбиту. Однако Россия не может передавать Штатам технологии новых ракет «Союз-5 Light», подчеркнул он, поэтому переброска «Морского старта» на Дальний Восток необходима.