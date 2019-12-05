Киев, 5 декабря. Власти Украины построят стену на линии соприкосновения в Донбассе, если на саммите в нормандском формате в Париже не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и обмене пленными. Об этом рассказал помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Он выступил в Лондоне, где он находится в связи с проведением саммита НАТО. Киев хочет построить стену на линии соприкосновения в Донбассе.

«В этом случае мы построим стену и жизнь.К сожалению, мы будем жить по сценарию замороженного конфликта», подчеркнул Ермак.

Контактная группа по урегулированию в Донбассе в ходе встречи на минской площадке согласовала «формулу Штайнмайера» — по имени президента Германии, экс-председателя ОБСЕ, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.

Напомним, в 2015 году глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас занимает пост президента ФРГ — Прим. ФАН) предложил специальный порядок вступления в силу особого статуса Донбасса. Для этого необходимо провести в этом регионе выборы. В день их проведения в Донбассе будет временно установлен особый статус. Если ОБСЕ подтвердит легитимность результатов этих выборов, то регион сможет получить особый статус на постоянной основе. Этот порядок получил название «формула Штайнмайера».

Гражданская война на Украине продолжается с апреля 2014 года. Тогда Киев ввел войска на территорию юго-востока Украины, жители которой объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами государственного переворота, который произошел в стране. По данным ООН, жертвами военного конфликта стали более 10 тысяч человек.