Гости Международного форума добровольцев провели «Добрые уроки» в сочинских школах

Сочи, 5 декабря. Всероссийская акция «Добрые уроки» проходит в четверг во всех образовательных организациях России. Участие в акции приняли почетные гости Международного форума добровольцев, который проходит в Сочи.

В четверг, 5 декабря, в России отмечается Национальный день добровольца. В рамках празднования во всех российских образовательных учреждениях прошли «Добрые уроки». Акция призвана популяризировать идеи добровольчества среди школьников и способствовать развитию гражданского самосознания и активности молодежи.

Участие в акции «Добрые уроки» приняли гости Международного форума добровольцев, которых проходит в Сочи со 2 по 5 декабря. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и другие известные личности провели школьные уроки и обсудили со школьниками роль добровольческой деятельности.

«Добровольческая деятельность – это «гимнастика» для души. То, что делают добровольцы, очень полезно для нашего развития», – заявил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, проводивший урок в МОБУ СОШ №67 в Сочи.

«На «Добром уроке» есть необыкновенная атмосфера и эмоции, здесь раскрепощаются все: и те, кто проводит «Добрый урок», и дети. Я думаю, что они будут вспоминать, думать об этом, и, наверное, что-то в своей жизни пересмотрят», ― отметила Голикова после урока в сочинской школе № 25.

Международный форум добровольцев стартовал в Сочи в понедельник. Участие в форуме принимают более 7 тысяч волонтеров со всего мира. Главной темой форума стало партнерство.