Россия рассчитывает на новый импульс в реализации мира в Донбассе после встречи в Париже

Братислава, 5 декабря. Москва рассчитывает, что саммит в «нормандском формате» придаст импульс мирному процессу в Донбассе. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства выступил на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран — участниц ОБСЕ в столице Словакии.

«Рассчитываем, что предстоящий в Париже саммит в «нормандском формате» придаст импульс реализации мира. Ключевым элементом урегулирования — от этого никуда не уйти — остается прямой диалог Киева с Донецком и Луганском», — подчеркнул он.

Лавров отметил, что Россия поддерживает работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и ожидает публикации ее «честных докладов» о жертвах и разрушениях гражданской инфраструктуры в Донбассе.

Ранее глава МИД РФ выразил мнение, что встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в столице Франции не будет формальной, и этот контакт позволит понять, как украинский лидер видит выполнение Минских соглашений, напоминает НСН.

В преддверии парижской встречи телеведущий Владимир Соловьев напомнил, с чего начался конфликт на юго-востоке Украины, и подчеркнул, что в Киеве должны понять — выйти из кризиса в Донбассе можно только путем переговоров его непосредственных участников, передает «Царьград».

Напомним, саммит «нормандской четверки», в которую входят представители России, Украины, Франции и Германии, состоится в Париже в понедельник, 9 декабря. Он будет посвящен вопросу урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, где с 2014 года продолжается гражданская война.