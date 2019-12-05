Фетисов объяснил успех советской «Красной машины»

Москва, 5 декабря. Легендарный спортсмен Вячеслав Фетисов объяснил секрет успеха сборной СССР «Красная машина». По его словам, советские хоккеисты были настоящей командой.

Двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли уверен, что настоящий тренер должен раскрывать талант хоккеиста. Фетисов отметил, что принципальный хоккеист старается для команды, а не ради личного успеха.

«Красная машина» — это как раз штамповка. Машина может не думать, не иметь эмоций, не может креативить», — прокомментировал Фетисов, его слова передает телеканал «360».

Хоккеист вспомнил, что при СССР открывались спортивные центры, в которых воспитывали игроков мирового уровня. Эти ребята были самобытными и нештампованными, очень талантливыми.

В советское время никто и представить не мог, чтобы купить место в первой пятерке. По мнению Фетисова, сейчас же пытаются «пропихнуть» в хоккей детей, которым даже не нравится этот вид спорта.

Готовые платить родители «убивают тренера, время ребенка и обманывают самих себя». Их сын мог бы стать лучшим в другом виде спорта, резюмировал Фетисов.

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