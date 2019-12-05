Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Чемпионка мира по боксу заявила, что Поветкин «порвет» Хантера

46
0 Оставить комментарий

Чемпионка мира по боксу заявила, что Поветкин «порвет» Хантера

Москва, 5 декабря. Чемпионка мира по боксу среди профессионалов во втором среднем весе Наталья Рагозина прокомментировала предстоящий бой Александра Поветкина и Майкла Хантера.

По мнению Рагозиной, российский боксер находится в отличной форме. Она назвала его фаворитом поединка и выразила уверенность, что Поветкин «порвет» Хантера.

«Он готов как никогда – сухой, сильный, «физуха» у него на уровне», — прокомментировала спортсменка, ее слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Боксер добавила, что для боя тяжеловесов выбрали удачное место. Поветкин и Хантер встретятся 7 декабря в Дирияхе – пригороде Эр-Рияда в Саудовской Аравии. Следовательно, судейство будет объективным, пояснила Рагозина.

Чемпионка мира по боксу заявила, что Поветкин «порвет» Хантера

Климатическая зона непривычна для россиянина и американца. Им нужно выложиться на все 100%. 

Как отмечает «Чемпионат», для Поветкина этот бой станет определяющим. В случае победы 40-летнему боксеру откроется дорога к чемпионскому бою. Поражение в борьбе с 31-летним Хантером поставит крест на его карьере.

Эксперты не исключают победу Хантера, однако Поветкин действительно хорошо подготовился. Он будет сильным противником американцу. О том, кто будет главным претендентом на пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA, мы узнаем в субботу.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров