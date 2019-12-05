Луганск, 5 декабря. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила о взрывах, которые прогремели на позициях ВСУ в Донбассе.

По словам официального представителя НМ ЛНР Ивана Филипоненко, в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новозвановка сдетонировала одна из укладок боеприпасов во время разгрузки. Согласно данным разведки ЛНР, в результате происшествия погибли четверо украинских силовиков, двое получили ранения.

Филипоненко также отметил, что украинская армия наращивает силы возле линии разграничения, несмотря на достигнутые ранее договоренности о разведении войск на трех участках.

«Украинские силовики, используя относительную тишину, продолжают наращивать силы​​​. В районе населенного пункта Новозвановка на позиции 72-й бригады ВСУ отмечается прибытие двух единиц БТР-70 и одного грузового автомобиля «Урал» с боеприпасами», — пояснил представитель Народной милиции, выступая на брифинге.

Напомним, ранее стороны договорились о разведении войск на трех участках линии разграничения — в Золотом, Петровском и в Станице Луганской. Это является главным условием России для проведения встречи «нормандской четверки», которая должна состояться 9 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что планирует поднять вопрос об изменении алгоритма урегулирования конфликта в Донбассе. В частности, украинская сторона хочет получить контроль над границей с Россией до проведения выборов на неподконтрольных территориях.