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В Киеве призвали провести выборы в Донбассе одновременно с украинскими

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В Киеве призвали провести выборы в Донбассе одновременно с украинскими

Лондон, 5 декабря. Выборы в неподконтрольном Киеву Донбассе должны пройти параллельно с выборами по всей Украине 31 октября 2020 года. Об этом заявил в четверг помощник главы украинского государства Андрей Ермак на встрече в британской столице.

«Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине 31 октября 2020 года», — передает его слова интернет-ресурс «Новости Донбасса».

Ермак выразил надежду на то, что вопросы обеспечения безопасности перед выборами на неподконтрольной киевским властям территории Донбасса и допуска к ним представителей украинских СМИ и кандидатов будет обсуждаться в ходе предстоящего парижского саммита в «нормандском формате» 9 декабря.

Кроме того, по словам помощника Зеленского, выборы обязательно должны проходить при участии наблюдателей ОБСЕ.

Накануне Зеленский заявил о том, что «полностью отвергает военный сценарий» урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. По словам главы государства, как отмечал «Царьград», можно использовать только «политико-дипломатические методы». Зеленский указал на пять возможных вариантов реинтеграции Донбасса, но не раскрыл их суть.

При этом в Луганской Народной Республике назвали нежизнеспособными сценарии Зеленского по реинтеграции Донбасса, сообщал НСН.

В Киеве призвали провести выборы в Донбассе одновременно с украинскими

Ранее контактная группа по Украине согласовала «формулу Штайнмайера», согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу временно непосредственно в день выборов и на регулярной основе — после опубликования отчета ОБСЕ о результатах выборов.  

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но Киев регулярно нарушает Минские соглашения.

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Источник: Новости Донбасса
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