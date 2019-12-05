Сотрудники Air France и пожарные вышли на улицы Парижа в ходе забастовки

Париж, 5 декабря. Сотрудники авиакомпании Air France и пожарные присоединились к всеобщей забастовке,которая проходит в эти минуты в Париже, против пенсионной реформы.

«Демонстранты привезли множество больших воздушных шаров и баллоны с газом для их заправки», — рассказывает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Сотрудники парижской полиции надели маски, но пока сведений о столкновениях или задержаниях не поступало. Профсоюзы, которые организовали забастовку, выпустили на улицы города специальные фургоны-бары для демонстрантов.

В четверг в столице Франции проходит всеобщая забастовка, направленная против пенсионной реформы. В Париже закрыто большинство линий метро и автобусных маршрутов. В аэропортах Франции отменено 20% авиарейсов. В забастовке участвуют все государственные больницы, театры, сотрудники сферы энергетики и водители грузовиков.

Новая реформа отменяет 42 специальных режима, которыми пользовались некоторые категории граждан (железнодорожники, юристы, сотрудники Парижской оперы и другие). Эти режимы позволяли выходить на пенсию раньше и при этом получать больше. Кроме того, продлено время выплаты пенсионных взносов.

Напомним, что во время своего избрания президент Франции Эммануэль Макрон обещал не повышать пенсионный возраст. Однако совсем не затрагивать пенсионную систему Елисейский дворец не смог. Пенсионный бюджет страны может получить многомиллиардный дефицит, если не ужесточить условия сбора пенсионных отчислений.