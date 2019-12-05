Певцов ответил на приглашение Урганта поехать в Нидерланды

Москва, 5 декабря. Актер Дмитрий Певцов ответил на слова Ивана Урганта, который в эфире своего шоу отреагировал на конфликт между артистом и телеведущим Владимиром Познером. В своей программе Ургант в шутку предложил актеру поехать с ним в Нидерланды и снять там документальный фильм.

Певцов в ответ на приглашение заявил, что ведущему «Вечернего Урганта» стоит отправиться на съемки одному, поскольку график актера расписан «на пять-шесть месяцев вперед», и свободное время у него может появиться в лучшем случае только следующей весной.

«Я думаю, в Нидерланды он совершенно спокойно поедет без меня, тем более я очень занят, у меня расписана жизнь примерно на пять-шесть месяцев вперед. Большое спасибо за приглашение — ну, где-то, может быть, следующей весной только», — сказал Дмитрий Певцов в комментарии Daily Storm.

Также актер рассказал, что пытался попасть на съемки «Вечернего Урганта» в качестве гостя и поговорить «о жизни». Певцов заявил, что ему отказали, и обвинил программу в цензуре.

«Нам отказали, потому что в нашей демократической стране не принято выражать свое мнение, в том числе по поводу нашей истории... И поэтому отклонили наше предложение и возможность нашу прийти в гости к Ивану Урганту», — сказал Дмитрий Певцов.

Напомним, Певцов в образе Иосифа Сталина раскритиковал Владимира Познера, который назвал «мракобесами» противников абортов и заявил, что гомосексуальные наклонности присущи каждому десятому жителю Земли.

Иван Ургант в эфире своего шоу заявил, что хотел бы помирить Дмитрия Певцова и Владимира Познера, и в шутку предложил актеру поехать с ним в Нидерланды снимать документальный фильм. Познеру он предложил в течение недели вести программу в плавках Певцова из фильма «…По прозвищу «Зверь».