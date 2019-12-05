Автор фейка «Фонтанки» о ЧВК «Вагнера» сбежал и отключил телефон

Санкт-Петербург, 5 декабря. Петербургское издание «Фонтанка» опубликовало фейковое «расследование», в котором рассказывается о якобы сотруднике ЧВК «Вагнера» из Брянска.

Журналист «Фонтанки» Андрей Ермаков утверждал, что ему удалось связаться с жителем Брянска по имени Руслан, который в 2017 году якобы был бойцом ЧВК «Вагнера» и находился в Сирии.

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с героем публикации «Фонтанки» и выяснил, что так называемое «расследование» Ермакова является художественным вымыслом.

В беседе с журналистом ФАН Руслан подробно рассказал о себе, опровергнув фейковую публикацию «Фонтанки». Руслан живет в Брянске и является педагогом в фольклорной школе «Калинушка». Молодой человек не был в Сирии и никогда не общался с журналистом «Фонтанки» Андреем Ермаковым. Кроме того, Руслан выразил готовность подать в суд на «Фонтанку», которая использовала его имя в лживом «расследовании».

Журналисты издания Nation News решили связаться с автором фейкового материала, чтобы получить от него доказательства, подтверждающие факт беседы с Русланом. Однако мобильный номер Ермакова оказался недоступен. После этого журналисты позвонили в редакцию «Фонтанки», где сообщили, что Ермаков ушел в отпуск. При этом в редакции отказались комментировать фейковое «расследование» Ермакова, отметив, что на эти вопросы сможет ответить, только сам автор.

«Ермаков в отпуске до следующего понедельника. Звоните на следующей неделе», — пояснили в редакции «Фонтанки».

Ранее журналисты ФАН провели собственное расследование, по итогам которого была раскрыта связь беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом ранее Коротков работал в «Фонтанке», где и начал впервые публиковать свои «сенсационные материалы» посвященные Сирии, получая информацию от террористов ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.