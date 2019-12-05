Политолог рассказал, чем для Зеленского обернется игра с «оголтелым национализмом»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, желая мужества президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с «оголтелым национализмом», показал готовность РФ стать одной из опор политического будущего главы украинского государства, считает лидер движения русских украинцев «Парус», политолог Юрий Кот.

Во время пресс-конференции российским телеканалам Медведев заявил, что главное — чтобы президенту Украины Владимиру Зеленскому хватило мужества противостоять «оголтелому национализму».

«Иными словами, противостоять такому оголтелому национализму и желанию все перевернуть с ног на голову в отношениях с Российской Федерацией», — сказал он.

При этом глава российского кабмина подчеркнул, что Зеленский обладает «весьма высокой поддержкой» украинского народа. Премьер отметил, что Зеленский хочет договориться по ключевым вопросам развития Украины, в том числе при участии России.

По словам Юрия Кота, на сегодняшний день благодаря тонкой политико-дипломатической игре РФ удалось сместить акценты с конфликта в Донбассе на конфликт внутри украинской власти.

«На Украине существует несколько властей — радикалы, олигархи, представители Сороса и Зеленский с его командой. Таким образом, главный конфликт у них между собой. Премьер-министр России в свою очередь сделал заявление, которое имеет отношение к внутренней повестке самой Украины. При том каждое положительное слово в адрес Зеленского моментально будет работать как некий возбудитель на поведенческую модель радикалов и на тех, кому несет прямую угрозу сам факт умиротворения украинского общества. Ими являются проамериканские ястребы войны в лице Петра Порошенко», — заявил Кот в беседе с Федеральным агентством новостей.

В связи с этим подобные заявления Медведева — это «готовность к диалогу, готовность поддержать Зеленского и даже стать одной из опор его политического будущего», подчеркивает политолог.

«Другое дело — способен ли Зеленский опереться на эту поддержку. К сожалению, за полгода своего президентства он демонстрирует слабость, трусость и нерешительность в очень многих вопросах. Украинское общество сегодня расколото, а именно — пассивное большинство явно находится в состоянии негодования по отношению к активному меньшинству. Когда за Зеленского голосовали, то люди надеялись на решительные шаги, быстрое наведение порядка и установление мира. Однако ничего этого не произошло», — рассказал собеседник ФАН.

Если Зеленский будет продолжать заигрывать с радикалами, героизировать бандеровцев и назначать на должности в украинскую власть нацистов, то он уничтожит Украину, говорит Кот.

«Понятно, что Медведев не может ему так прямо сказать это. Но слова звучат от желания помочь, а не чтобы усугубить ситуацию. Если Украина расколется, то Россия вместе с соседями будет пытаться погасить этот пожар. Но делать этого не хочется», — добавил политолог.

Напомним, отношения России и Украины испортились, когда Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно». Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.