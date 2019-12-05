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Политолог рассказал, чем для Зеленского обернется игра с «оголтелым национализмом»

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Политолог рассказал, чем для Зеленского обернется игра «оголтелым национализмом»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, желая мужества президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с «оголтелым национализмом», показал готовность РФ стать одной из опор политического будущего главы украинского государства, считает лидер движения русских украинцев «Парус», политолог Юрий Кот.

Во время пресс-конференции российским телеканалам Медведев заявил, что главное — чтобы президенту Украины Владимиру Зеленскому хватило мужества противостоять «оголтелому национализму».

«Иными словами, противостоять такому оголтелому национализму и желанию все перевернуть с ног на голову в отношениях с Российской Федерацией», — сказал он.

Политолог рассказал, чем для Зеленского обернется игра «оголтелым национализмом»

При этом глава российского кабмина подчеркнул, что Зеленский обладает «весьма высокой поддержкой» украинского народа. Премьер отметил, что Зеленский хочет договориться по ключевым вопросам развития Украины, в том числе при участии России.

По словам Юрия Кота, на сегодняшний день благодаря тонкой политико-дипломатической игре РФ удалось сместить акценты с конфликта в Донбассе на конфликт внутри украинской власти.

«На Украине существует несколько властей — радикалы, олигархи, представители Сороса и Зеленский с его командой. Таким образом, главный конфликт у них между собой. Премьер-министр России в свою очередь сделал заявление, которое имеет отношение к внутренней повестке самой Украины. При том каждое положительное слово в адрес Зеленского моментально будет работать как некий возбудитель на поведенческую модель радикалов и на тех, кому несет прямую угрозу сам факт умиротворения украинского общества. Ими являются проамериканские ястребы войны в лице Петра Порошенко», — заявил Кот в беседе с Федеральным агентством новостей.

Политолог рассказал, чем для Зеленского обернется игра «оголтелым национализмом»

В связи с этим подобные заявления Медведева — это «готовность к диалогу, готовность поддержать Зеленского и даже стать одной из опор его политического будущего», подчеркивает политолог.

«Другое дело — способен ли Зеленский опереться на эту поддержку. К сожалению, за полгода своего президентства он демонстрирует слабость, трусость и нерешительность в очень многих вопросах. Украинское общество сегодня расколото, а именно — пассивное большинство явно находится в состоянии негодования по отношению к активному меньшинству. Когда за Зеленского голосовали, то люди надеялись на решительные шаги, быстрое наведение порядка и установление мира. Однако ничего этого не произошло», — рассказал собеседник ФАН.

Если Зеленский будет продолжать заигрывать с радикалами, героизировать бандеровцев и назначать на должности в украинскую власть нацистов, то он уничтожит Украину, говорит Кот.

«Понятно, что Медведев не может ему так прямо сказать это. Но слова звучат от желания помочь, а не чтобы усугубить ситуацию. Если Украина расколется, то Россия вместе с соседями будет пытаться погасить этот пожар. Но делать этого не хочется», — добавил политолог.

Политолог рассказал, чем для Зеленского обернется игра «оголтелым национализмом»

Напомним, отношения России и Украины испортились, когда Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно». Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

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