Донбасс, 5 декабря. Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко из ВСУ планируют диверсию в ДНР накануне «нормандского саммита». Силовики Киева стягивают технику и вооружения к району разведения сил и средств. Десантники ВСУ продают оружие националистам через местных жителей. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Территории семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики подверглись семи обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины за минувшие сутки. На Горловском и Мариупольском направлениях были применены тяжелые 120-мм минометы. На Донецком направлении Вооруженные силы Украины стреляли из гранатометов, орудий бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также из стрелкового оружия.

Провокационный обстрел в ДНР

Народная милиция ДНР выступила с экстренным заявлением о том, что накануне встречи на «нормандском саммите» 9 декабря сторонники Петра Порошенко из числа украинского командования оперативно-тактической группировки «Север» готовят провокационный обстрел территории республики.

Провокация планируется с целью дестабилизировать обстановку вблизи линии разграничения и сорвать мирный процесс урегулирования конфликта в Донбассе. В планах провокаторов осуществить обстрел района одного из пунктов пропуска через линию соприкосновения агитационными снарядами из самоходных артиллерийских установок 122-мм калибра. Подобного рода диверсия дискредитирует мирные планы президента Украины Владимира Зеленского и снизит его рейтинг в глазах мирового сообщества.

Агитационные снаряды, якобы выпущенные со стороны ДНР, будут содержать информацию о том, что в случае неудачных переговоров в Париже, ВСУ намерены переходить к активным действиям. В листовках также будет содержаться требование к местному населению в срочном порядке покинуть обстрелянный район. Факт диверсии и ее последствия планируется зафиксировать на видео при помощи беспилотного аппарата.

ВСУ располагают военную технику в мирных селах

Народная милиция ДНР также сообщает об обстановке вблизи участка разведения войск «Богдановка-Петровское» в Донецкой области, где ситуация продолжает накаляться благодаря «усилиям» украинских силовиков. Разведка республики отмечает активизацию инженерных работ на участке силовиками ВСУ, а также установку ими более 200 противотанковых мин, в том числе поперек дороги, по которой осуществляют движение мониторинговые группы ОБСЕ.

Неподалеку от самого участка расположились две боевые машины пехоты и два бронетранспортера, принадлежащих 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. В жилых районах, расположенных в непосредственной близости к участку разведения, – Богдановке, Новотроицком и других, отмечено нахождение различной боевой техники, включая зенитные установки. Для сокрытия размещения вооружений киевские силовики используют станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД».

Оружие националистам передают через местных жителей

Целую сеть поставок оружия и боеприпасов выявили сотрудники Службы безопасности Украины в зоне ответственности 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Местные силовики наладили поставки оружия и боеприпасов группам радикалов через подставных людей — местных жителей села Нижнетеплое Луганской области.

Луганское управление Народной милиции сообщает, что СБУ проводит следствие, в ходе которого уже задержаны трое подозреваемых военнослужащих указанного соединения. Один из них является заместителем комбата бригады по вооружению.