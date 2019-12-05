Медведев рассказал о самых сложных решениях в своей карьере

Москва, 5 декабря. Наиболее сложными решениями в карьере были ответные действия на агрессию Грузии и принятие пенсионной реформы. Об этом рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В рамках телевизионного интервью главу российского правительства спросили о самых сложных решениях, которые ему когда-либо приходилось принимать.

«Это и сложный, и простой вопрос. Самые сложные решения — те, которые создают очень серьезные проблемы для страны, или могут создать проблемы для людей», — объяснил Медведев.

Он признался, что первым таким решением стало принятие ответных мер на агрессию Грузии.

«Я был еще совсем молодым руководителем государства. Это было очень сложно, поскольку буквально через два месяца после вступления в должность мне пришлось принять вот такое решение. Последующее развитие событий показало, что это решение было неизбежным и единственным»,— сказал он.

Вспоминая последние события, российский премьер отметил принятие пенсионной реформы.

По словам Медведева, постановить ее было сложно не только ему, но в том числе правительству и президенту России Владимиру Путину.

«Очень сложная, нервная в чем-то, с ожиданиями тяжелыми. Откровенно сказать, никому такое решение и принимать-то не хотелось. Но его нужно было принять. Для того, чтобы наша экономика могла развиваться, люди жили в нормальных условиях, чтобы финансовая система работала, чтобы она не задыхалась», — заключил глава правительства.

В четверг 5 декабря Медведев в рамках ежегодного большого телеинтервью ответил на вопросы журналистов двадцати телеканалов.