«Дождь» продолжает спекулировать на теме так называемых «урановых хвостов», которые доставили в Санкт-Петербург. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

При этом издание, чьи публикации часто носят откровенно антироссийский характер, уже в заголовке утверждает, что Северную столицу превращают в «международную ядерную помойку». Далее по тексту статьи прямо говорится о том, что в Петербург привезли «отработанное ядерное топливо» — «радиоактивные отходы».

Между тем, в компании АО «Техснабэкспорт», входящей в «Росатом», еще в октябре опровергли заявления о якобы ввозимых в Россию радиоактивных отходах из Германии. Там уточнили, что на территорию России ввозится обедненный уран, который вовсе не является отработанным ядерным топливом. Это побочный продукт, получаемый при обогащении урана. В Россию он поставляется не «на захоронение», как пишут многие антироссийские СМИ, а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж.

Радиоактивность и токсичность обедненного урана меньше соответствующих показателей для урановой руды, которая является основным источником сырья, используемого для производства обогащенного урана в мире. Более того, обедненный уран широко используется в гражданской промышленности из-за уникальных физических свойств (очень высокой плотности). В частности, его используют в качестве материала для защиты от высокого радиоактивного излучения и даже применяют в изготовлении стоматологического фосфора, который используется для зубных протезов.

Также в мировой и российской атомной индустрии при переработке обедненного урана не было зафиксировано ни одного события, которое бы не соответствовало уровню безопасности по шкале INES.

Выходит, «Дождь» и множество других антироссийских изданий намеренно запугивают читателей сказками о том, что Россия якобы «становится ядерным могильником» для международных радиоактивных отходов. По факту, либеральная пресса занимается распространением откровенной лжи. На самом деле речь идет о максимально безопасной переработке обедненного урана, которой «Росатом» занимается уже не один десяток лет.