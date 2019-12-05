Выжившая при пожаре в «Хромой лошади» 10 лет прикована к постели

Пермь, 5 декабря. Мать выжившей при пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» рассказала, что женщина в течение 10 лет находится в стабильно плохом состоянии.

По словам мамы Ирины Пекарской, ее семье никто не помогает. Гражданский муж Сергей Колпаков не платит алименты на двух сыновей. Дети пострадавшей учатся в четвертом и шестом классах, живут с бабушкой.

Какое-то время после трагедии их материально поддерживала мать одной из погибших. Девушка была подругой Ирины Пекарской, передает телеканал «360».

Женщина выжила при пожаре, но надышалась угарным газом. У нее диагностировали токсическое поражение мозга. Она до сих пор не смогла восстановиться и получает паллиативную помощь.

Многие винят в случившемся совладельца «Хромой лошади» Анатолия Зака, который уже вышел на свободу после отбывания срока заключения. Мать Пекарской также винит пиротехника Сергея Дербенева и Сергея Колпакова, который был вместе с Ириной, но покинул клуб первым.

Напомним, что 5 декабря в Перми вспоминают жертв пожара в ночном клубе, в котором погибли 156 человек, более 70 человек были ранены.

Ранее сообщалось, что вечером родственников и близких погибших пригласили на мемориальный концерт.