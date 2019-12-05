Медведев призвал не бояться искусственного интеллекта

Москва, 5 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил будущее развитие искусственного интеллекта в России.

«Нам нужно в этой сфере заниматься серьезными и тщательными разработками, для этого созданы рабочие группы. Мы в Сбербанке недавно встречались и обсуждали эту тему. Потому что искусственный интеллект в том виде, в котором сейчас он развивается, может облегчить нам жизнь и бояться его не надо. Но контролировать нужно обязательно», ― заявил Медведев.

Глава Кабмина РФ отметил, что не стоит забывать про три закона робототехники Айзека Азимова. Робот никогда не может причинить ущерб человеку ― эти законы необходимо свято соблюдать, подчеркнул Медведев.

«Я надеюсь, что мы не доживем до ситуации, чтобы роботы стали не объектом регулирования и объектом права, а субъектом. Тогда человеческой цивилизации конец», — добавил премьер РФ.

В рамках интервью Медведев также прокомментировал «противостояние» телевидения и Интернета. Глава российского правительства считает, что в этой борьбе побеждает дружба.

Программа «Разговор с Дмитрием Медведевым» стартовала в четверг в 12.00 в прямом эфире на 20 российских телеканалах. Глава Кабмина РФ ответил на вопросы журналистов телеканалов первого и второго мультиплексов. Прямая трансляция интервью велась в официальном аккаунте правительства во «ВКонтакте» и на YouTube.