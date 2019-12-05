Медведев рассказал, как отпразднует Новый год

Москва, 5 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отпразднует Новый год в кругу семьи и друзей и будет, как и многие жители страны, смотреть выступление президента Владимира Путина. Об этом глава правительства рассказал в ходе большой пресс-конференции.

«Соберу свою семью, друзей, которые приедут в гости. Сяду за стол и буду слушать выступление президента, как и 99% населения страны. Хорошая семейная традиция», — ответил Медведев на вопрос девочки, представлявшей на пресс-конференции телеканал «Карусель».

Премьер-министр отметил, что давно не загадывал желания в свой день рождения. Он рассказал, станет ли делать это в предстоящий праздник.

«На Новый год каждый человек подспудно думает, что он ему готовит. Но рассказывать об этом (о загаданном желании. — Прим. ФАН) нельзя, вот и я не буду, чтобы все получилось», — добавил Медведев.

Глава правительства в заключение пресс-конференции поздравил россиян с наступающим праздником.

«Хочу воспользоваться возможностью. У нас уже настала настоящая зима. Поздравляю с наступающими новогодними праздниками жителей страны. Чтобы все было хорошо в новом году», — сказал он.

В четверг прошло традиционное большое интервью главы российского правительства с участием представителей 20 телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы. Премьер-министр РФ в прямом-эфире подвел итоги уходящего 2019 года и дал прогноз на следующий год.

Разговор представителей СМИ с Медведевым прошел в 12-й раз. Программа в записи была только один раз, все последующие проходили онлайн. Каждый раз вносятся новшества, к разговору привлекаются новые телеканалы.

Ранее россияне назвали советский двухсерийный фильм режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» любимой новогодней картиной всех времен. В тройку лидеров рейтинга, составленного в рамках проекта «Кино Mail.ru», вошли также «Карнавальная ночь» и рождественская комедия Криса Коламбуса «Один дома».