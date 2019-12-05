Медведев рассказал, как побороть пиратство в Сети

Москва, 5 декабря. Система борьбы с интернет-пиратством в России не эффективна, но она стала заметно лучше. Об этом в четверг заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В настоящее время Роскомнадзор активно борется с распространением нелегального контента в Сети. Ведомство закрыло более 3 тысячи зеркал пиратских сайтов, а «Яндекс» закрыл 1,5 тысячи ссылок на пиратские ресурсы. Однако «умельцы» создают все новые способы обхода.

По словам главы правительства, побороть пиратство в Сети можно лишь совместными усилиями всех стран.

«Эту заразу невозможно побороть в одной стране. Нужны конвенции и нетерпимая позиция всех стран. В цифровой сфере охрана авторских прав очень сложна. Нужно придумывать новые конструкции, направленные на защиту авторских прав», — отметил Медведев.

Премьер-министр также указал на необходимость воспитывать в обществе культуру уважения к интеллектуальной собственности. Пока что многие россияне считают, что весь контент, который размещен в Интернете, по умолчанию является бесплатным, пояснил он.