Особый налоговый режим для самозанятых будет действовать в 23 субъектах РФ

Госдума в третьем чтении расширила действие законопроекта о специальном экспериментальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход», сообщает парламентский корреспондент Федерального агентства новостей.

Особый налоговый режим для самозанятых с 1 января 2020 года введут в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях. В эксперименте также будут задействованы Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Башкортостан.

Таким образом, к четырем экспериментальным субъектам, где уже тестируется нововведение, — Москва, Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан — присоединяются новые регионы России. По утвержденному законопроекту в перечень регионов-участников эксперимента теперь входят субъекты-доноры, которые не нуждаются в дотациях и не будут использовать самозанятых как дополнительный источник дохода, а также регионы с городами-миллионниками.

Ранее ФАН приводил данные Федеральной налоговой службы РФ, по которым на 31 октября 2019 года к эксперименту уже присоединилось 260 тысяч человек (количество зарегистрированных налогоплательщиков НПД (налога на профессиональный доход). В Госдуме приводят данные в 290 тысяч человек.

«За время действия законопроекта о самозанятых зарегистрировались 60% людей, которые ранее никогда не платили налоги», — отметил один из авторов документа депутат Андрей Макаров.

Суммарный доход от деятельности самозанятых налогоплательщиков ФНС оценила примерно в 30 млрд рублей. Полноценно оценить действие экономического эксперимента удастся только к 2028 году, считают в Госдуме.

«Почти 300 тысяч человек уже поверили, что государство их не обманет, — сказал Макаров. — Цель расширения эксперимента — укрепить доверие. Расширение ведется там, где этот режим востребован. Если в регионе, скажем, нет устойчивого Интернета, то и смысла вводить этот режим нет».

Кроме того, как ранее стало известно, многие работодатели уже заставляют сотрудников перейти в режим самозанятости, чтобы избежать отчислений в Пенсионный фонд, отметили в Госдуме. По словам Макарова, потребуется около полугода работы вместе с налоговой службой, чтобы пресечь подобное недобросовестное поведение работодателей.

Один из противников законопроекта — депутат Ярослав Нилов — назвал процесс расширения количества самозанятых деградацией рынка труда. Парламентарий поделился мнением, что самозанятые лишаются соцзащиты, пенсий, и забота о них рано или поздно ляжет на плечи государства. Кроме того, Нилов призвал вывести из этой сферы таксистов. По данным депутата, именно перевод на специальный налоговый режим спровоцировал нарушения графика отдыха таксистов, заставил их работать больше, что привело к всплеску числа аварий в столице.