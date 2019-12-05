Медведев призвал следить за трудоустройством выпускников творческих специальностей

Москва, 5 декабря. Нужно следить за процессом трудоустройства выпускников творческих специальностей в России. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов в рамках ежегодного интервью.
Журналистка телеканала «Культура» Яна Мирой подняла проблему трудоустройства выпускников творческих вузов в России. Она отметила, что многие российские режиссеры, художники и музыканты востребованы за рубежом. При этом, по ее словам, в РФ молодежь, учившаяся по творческим направлениям подготовки, с трудом находит работу по специальности. Она спросила, есть ли решение этой проблемы.
«Проблема эта существует, хотя вы сказали: «Наши выпускники востребованы там». Это и так, и не совсем так. Давайте по-честному скажем: востребованы звезды. Если говорить о всех выпускниках, то обычный российский выпускник, который приедет, например, трудиться за границу по творческой специальности, не факт, что добьется большего, чем у нас. Где-то условия, может быть, лучше, чем у нас. А где-то даже и хуже. Но, конечно, за всеми этими процессами государство обязано следить. И, конечно, мы должны все-таки сделать все, чтобы выпускники устраивались», — призвал Дмитрий Медведев.
По его словам, приблизительно три четверти выпускников творческих специальностей устраиваются на работу по специальности. Однако, отметил премьер, нужно учитывать, что творческие профессии — это такие специальности, где могут быть и неудачи. Например, человек хочет добиться успеха, но у него не получается.
«О чем я хотел бы сказать. Мы вспоминали Советский Союз, и его система образования, как я сказал, была очень неплохая. Но, давайте по-честному скажем, количество выпускников творческих факультетов было на порядок меньше, чем сейчас. И, наверное, это не только потому, что Советский Союз был жестким идеологизированным государством. Все-таки, это позволяло по-настоящему учить вот этим профессиям: профессии артиста, художника, танцора. Только потому вот такая система и была. Сейчас — просто это было удивительно мне, коллеги рассказали — у нас по творческим специальностям тех же самых артистических направлений готовят классические вузы. Я себе с трудом представляю, как мой родной Санкт-Петербургский государственный университет начал бы готовить артистов. Там просто нет преподавателей для этого. Но по-хорошему, нужно все это поддерживать, давать гранты и следить за выпускниками, чтобы они все-таки трудоустраивались. С этим я спорить не могу», — резюмировал глава Кабмина РФ.