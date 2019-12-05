Медведев призвал следить за трудоустройством выпускников творческих специальностей

Москва, 5 декабря. Нужно следить за процессом трудоустройства выпускников творческих специальностей в России. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов в рамках ежегодного интервью.

Журналистка телеканала «Культура» Яна Мирой подняла проблему трудоустройства выпускников творческих вузов в России. Она отметила, что многие российские режиссеры, художники и музыканты востребованы за рубежом. При этом, по ее словам, в РФ молодежь, учившаяся по творческим направлениям подготовки, с трудом находит работу по специальности. Она спросила, есть ли решение этой проблемы.

«Проблема эта существует, хотя вы сказали: «Наши выпускники востребованы там». Это и так, и не совсем так. Давайте по-честному скажем: востребованы звезды. Если говорить о всех выпускниках, то обычный российский выпускник, который приедет, например, трудиться за границу по творческой специальности, не факт, что добьется большего, чем у нас. Где-то условия, может быть, лучше, чем у нас. А где-то даже и хуже. Но, конечно, за всеми этими процессами государство обязано следить. И, конечно, мы должны все-таки сделать все, чтобы выпускники устраивались», — призвал Дмитрий Медведев.

По его словам, приблизительно три четверти выпускников творческих специальностей устраиваются на работу по специальности. Однако, отметил премьер, нужно учитывать, что творческие профессии — это такие специальности, где могут быть и неудачи. Например, человек хочет добиться успеха, но у него не получается.