Данные лаборатории менялись Родченковым из США, заявили эксперты

Москва, 5 декабря. Сведения базы данных московской лаборатории как минимум в течение шести месяцев менялись экс-главой учреждения Григорием Родченковым и его коллегами, которые бежали в Штаты после допингового скандала. Об этом сообщается в отчете группы российских экспертов под руководством ректора МГЮА Виктора Блажеева.

«Используемая в московской лаборатории LIMS периодически модифицировалась и изменялась, а после эмиграции Родченкова, Олега Мигачева и Тимофея Соболевского (август 2015 года. — Прим. ФАН) до июня 2016 года де-факто модерировалась через Сеть из Лос-Анджелеса (с правами администратора, позволяющими вносить любые корректировки, удаления, в том числе фальсификации без улик)», — говорится в итогах экспертного исследования.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ранее не зафиксировало следов внесения изменений в базу данных (LIMS) в период с ноября 2015 года, когда Родченков уже перебрался за океан. В США экс-директор лаборатории стал информатором WADA, а его сведения стали основой расследования комиссии канадского юриста Ричарда Макларена о допинге в спорте РФ.

Как сообщал НСН, в ходе большого ежегодного интервью премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что проблема употребления допинга российскими спортсменами есть, но сама ситуация напоминает ему «бесконечный антироссийский сериал».

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило об очевидных следах манипуляций с данными Российского антидопингового агентства (РУСАДА), отмечал «ФедералПресс».