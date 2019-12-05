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Медведев рассказал, что побеждает в противостоянии телевидения и Интернета

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Медведев рассказал, что побеждает в противостоянии телевидения и Интернета

Москва, 5 декабря. В противостоянии телевидения и Интернета побеждает дружба, считает российский премьер-министр Дмитрий Медведев. 

Глава российского правительства отнес вопрос выбора между Интернетом и телевидением к числу философских, поскольку оба источника информации имеют свои преимущества и недостатки. При этом, как считает Медведев, глубина проникновения телевидения пока лучше, в то же время если говорить «о мобильности источника информации, о целевой аудитории, то Интернету нет конкуренции».

Говоря о минусах Интернета, Медведев заявил, что у Сети отсутствует ответственность из-за степени верификации, которая стремится к нулю.

«Интернет качественному контенту, как принято говорить среди телевизионщиков, в значительной степени обязан телевизионщикам, потому что именно здесь вот такой качественный контент появляется, а потом это уже появляется в интернет-среде. Победила дружба», — подчеркнул Медведев.

Глава российского правительства признался, что предпочитает Интернет в качестве источника информации, ему удобнее «залезть в гаджет», чтобы узнать новости.

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