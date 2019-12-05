Медведев рассказал, что бы изменил в 90-х

Москва, 5 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал всплеск интереса у молодежи к эпохе 90-х. Глава правительства рассказал, что не стал бы менять прошлое.

Журналисты поинтересовались у главы российского правительства, что бы он изменил в прошлом, если бы у него была возможность вернуться в 90-е годы прошлого века.

Медведев в шутку поинтересовался, в каком статусе он мог бы вернуться в прошлое. Глава Кабмина РФ отметил, что каждый бы хотел вернуться в прошлое, но это невозможно. Человеческая память так устроена, что интересно вернуться назад, объяснил российский премьер.

«90-е уже стали прошлым и подернулись романтическим флером. Жизнь была сложная, много было проблем. Вряд ли мне правильно рассуждать о том, что бы я сделал, если бы находился на соответствующей должности в тот период. Это неправильно, потому что были другие условия», — отметил Медведев.

Премьер-министр РФ добавил, то, что интерес к этим годам существует ― это нормально. Это были сложные, но очень важные годы в развитии страны. Страна жила тяжело, но это не значит, что ничего интересного не происходило. В 90-е годы нам тогда открыли весь музыкальный мир, напомнил он.