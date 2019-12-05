Медведев пошутил о привлечении блогеров для вовлечения молодежи в глобальные темы

Москва, 5 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос, будет ли он привлекать известных блогеров и медийных личностей для вовлечения молодежи в темы национальных проектов.

На пресс-конференции с журналистами представитель телеканалов СТС и «Домашний» Юлия Михалкова поинтересовалась у главы Кабмина, как он намерен привлечь внимание молодежи к глобальным темам, планирует ли он задействовать для этого блогеров.

«Видите, я уже привлекаю медийные лица. Вот они, причем весьма популярные», — сказал Медведев, намекая, в том числе на блогера Анастасию Ивлееву, которая находится в студии.

Глава российского правительства подчеркнул, что важны все жанры, кроме скучных. Он выразил уверенность, что официальную информацию молодежь зачастую не может воспринимать, поскольку скучно, но это не означает, что ей не интересы эти темы.

«Вопрос в том, на каком языке это общение идет, в том числе по таким важнейшим темам, как молодежные программы и вообще национальные проекты, в какой форме и где. Вот это важнее всего, поэтому, мне кажется, здесь использовать все варианты, но это нужно сделать по-умному», — указал российский премьер.

Медведев констатировал, что работу в этом направлении вести обязательно нужно.