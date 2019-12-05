Медведев заявил, что в соцсетях и на площадях решить проблемы невозможно

Москва, 5 декабря. Политические проблемы в социальных сетях и на площадях решить невозможно. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая в ходе большой пресс-конференции на вопрос о прошедших летом в Москве митингах.

«Я следил за развитием событий. В целом, это вызвало довольно мощный запрос на справедливость, который вылился в акции. Это нормально, но мы прекрасно понимаем, что ни в соцсетях, ни на площади такие проблемы решить невозможно. Можно заявить о своем мнении, но нужно делать это по законодательству», — подчеркнул глава правительства.

Медведев отметил, что разобраться во всех делах участников акций в Москве необходимо досконально.

Федеральное агентство новостей ранее провело большое расследование, в центре которого оказались митинги, зачастую незаконные, организованные так называемой «оппозицией» в Москве этим летом. Выяснилось, что акции не имели реакционный характер, а, наоборот, были спланированы заранее для срыва единого дня голосования, а также дискредитации правоохранительных органов, государственных институтов и избирательной системы России.

Незаконные акции устроили в столице в преддверии выборов в Мосгордуму сторонники скандально известного блогера Алексея Навального. После того, как их не допустили до выборов в столичный парламент из-за превышения порога брака в собранных за них подписях, «оппозиционеры» решили митингами надавить на избиркомы.

Участники акций в столице бросали в сотрудников полиции куски асфальта, бутылки, нападали с перцовыми баллонами. В общей сложности силовики в течение нескольких акций задержали около 1,7 тысячи провокаторов. СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.