Медведев рассказал о первой книге, которая его увлекла

Москва, 5 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о своей первой книге, после которой он полюбил чтение.

Отвечая на вопрос 9-летней ведущей телеканала «Карусель» Ани Тадыщенко, глава правительства признался, что читать он начал рано, еще в 2 года, однако книги особо не любил. И только произведение Жюля Верна «Дети лейтенанта Гранта» смогло впервые его по-настоящему увлечь.

«Это была первая книжка, которая вовлекла меня в книжный мир. Советую почитать. А так читать нужно и классику, и современных писателей. Каждый должен найти свою книжку», — отметил Медведев.

Премьер-министр пояснил, что сам он предпочитает электронные книги, поскольку они позволяют содержать в небольшом устройстве целую библиотеку. Но в ней есть и свои минусы. Так, например, владелец электронной книги всегда должен заботиться об уровне зарядки и возить с собой портативные зарядные устройства.

Медведев также добавил, что взрослые и дети должны учиться хорошему друг у друга. Он привел в пример своего сына, который, будучи еще ребенком, гораздо быстрее смог освоить компьютер, чем его отец.