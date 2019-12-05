Путин продлил полномочия Садовничего на посту ректора МГУ

Москва, 5 декабря. Президент России Владимир Путин продлил срок полномочий ректора МГУ им. Ломоносова Виктора Садовничего. Глава государства подписал соответствующий указ.

Виктор Садовничий возглавляет один из лучших университетов России с 1992 года. В апреле ему исполнилось 80 лет.

Ректоры МГУ и СПбГУ назначаются президентским указом. Их полномочия на пять лет могут продлить дважды.

Ранее депутаты Госдумы предложили внести поправку к законопроекту о совершенствовании практики для студентов и разрешить продлевать полномочия глав двух российских вузов неограниченное количество раз.