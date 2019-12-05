ПНС Ливии продолжит распространять лживую информацию о России

Очередную порцию ложной информации о присутствии российских военных в Ливии готовит так называемое Правительство национального согласия (ПНС). По мнению эксперта, таким образом заседающая в Триполи террористическая власть перехватила эстафету по очернению России.

ПНС готовит новую волну лжи

Представители так называемого ПНС Ливии планируют посетить Москву, чтобы предоставить якобы существующие доказательства о нахождении российских военных в стране. Об этом сообщает Associated Press. При этом, по данным издания, нет ни точных данных о каких уликах идет речь, ни сроков прибытия триполитанской делегации в столицу России — лишь одно заявление о намерении.

«Мы собираемся посетить Россию после того, как соберем все улики, предоставим их властям и посмотрим, что они скажут», — транслирует слова главы высшего государственного совета правительства в Триполи Халеда аль-Мешри Associated Press.

Вместе с тем так называемое ПНС уже не раз пыталось обвинить Россию в нахождении в стране российских военных. Однако все попадающие в сеть ролики и данные на деле оказывались ложными, и были специально созданы для вброса и последующей раскрутки в СМИ.

Намеренные вбросы

Издание Bloomberg 25 сентября этого года опубликовало материал о том, что в Ливии находятся бойцы ЧВК «Вагнера», поддерживающие фельдмаршала Ливийской Национальной Армии (ЛНА) Халифу Хафтара. Свои данные они подкрепили видеозаписью, на которой виден грузовой автомобиль с водителем, говорящим по-русски. Федеральное агентство новостей нашло оригинал этого ролика. Запись на самом деле снималась в Сирии, и никакой русской речи на ней нет — ее наложили впоследствии.

В дальнейшем частота фальшивой информации только увеличилась. Позже был опубликован снимок тела некоего убитого Вадима Б. в Ливии, а также выложены в сеть фотографии российского стрелка. Как впоследствии выяснилось, Вадим жив и с ним все в порядке, о чем сообщила ФАН его жена, а российский военный — сотрудник Сил специальных операций РФ, воюющий на территории Сирии по согласованному контракту с правительством.

ПНС стал новым оружием против России

По мнению доцента РЭУ имени Плеханова, члена экспертного совета «Офицеры России» Александра Перенджиева, Ливия стала новой страной, отрабатывающей информационную повестку по дискредитации России.

«Это напоминает ситуацию с самолетом, сбитым над Донбассом. Все пытаются привязать Россию к этому инциденту, так и здесь то же самое. Самое смешное в этой истории, что бомбили Ливию Франция, Италия, Британия, после чего к дестабилизации в стране подключились США, а виновата в итоге Россия. Это в очередной раз доказывает, что вот это Правительство национального согласия – это исключительно марионеточная структура, финансируемая и существующая на деньги Запада, и действует она для обеспечения их политических целей», — сообщил эксперт в разговоре с корреспондентом ФАН.

По его словам, ранее план по очернению России выполнялся в Англии, а также на Украине. Теперь настала очередь ПНС Ливии.

«В любом случае этот план уже отработал Лондон, Киев и теперь свои деньги получило ПНС. Они теперь будут отрабатывать эту историю. Тем более, что теперь им такой случай представился после ареста наших социологов. Им понравилось находиться в противостоянии с Россией, и сейчас действуют для зарабатывания денег», — подытожил Александр Перенджиев.

Отметим, что взятых в плен в мае этого года социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана структурами МВД Ливии уже успели бездоказательно приписать к ЧВК «Вагнер». ФАН уже сообщало, что находящийся во главе триполитанского МВД террорист Фатхи Башага обвинил россиян в попытке повлиять на избирательный процесс в стране. При этом двое мужчин работали с согласия руководства из так называемого ПНС, и все их действия были согласованы.

Сейчас социологи находятся в неофициальной ливийской тюрьме «Митига». Ее контролируют боевики местного бандформирования RADA, входящую в структуру триполитанского МВД. Бандиты известны своим жестоким обращением с заключенными. Против них выдвигались обвинения в пытках, насилии, убийствах, работорговле, а также похищении и незаконном удержании людей ради выкупа.