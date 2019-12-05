Медведев рассказал о мерах для удержания российских специалистов в стране

Москва, 5 декабря. В РФ необходимо улучшать материально-техническую базу, чтобы российские специалисты оставались в стране, а не хотели уезжать за рубеж. Об этом председатель Кабмина РФ Дмитрий Медведев заявил в четверг во время своего ежегодного большого телеинтервью российским журналистам.

«Конечно, надо следить за этими процессами. Если человек хочет просто посмотреть мир и заработать денег, мы не можем ему это запрещать. У нас 50 тыс. человек уехали, по статистическим данным за прошлый год, но это все-таки был временный отъезд», — отметил премьер-министр.

Медведев обратил внимание на то, что власти должны делать все, чтобы люди оставались в стране, особенно, если речь идет о специалистах.

«Есть гранты и премии, мы их постоянно увеличиваем. Ученые часто говорят, что им зарплаты подняли и квартиры дают… Но вопрос не только в жилье и зарплатах. Они говорят: «Дайте пробирки!»… Важная составляющая. У нас есть отдельный нацпроект «Наука», который также предлагает различные меры по этому вопросу», — сказал глава Кабмина.

Кроме того, премьер констатировал, что в стране надо улучшать материально-техническую базу.