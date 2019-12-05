Десять лет трагедии в клубе «Хромая лошадь». События дня. ФАН-ТВ

Пресс-конференция Дмитрия Медведева Завершилось ежегодное итоговое интервью премьер-министра России Дмитрия Медведева российским телеканалам. Глава кабмина подвел итоги работы правительства в уходящем году и рассказал об основных задачах, стоящих перед кабинетом в будущем. В частности, Медведев подчеркнул, что инфляция в этом году 3,8 %, и это самый низкий показатель за всю историю страны. Также правительство изменило подход к выплатам и адресной поддержке населения. Например, выросла сумма пособия на детей, в среднем по стране она составит десять тысяч. Также были затронуты темы закона о так называемом суверенном интернете, отношении к лидеру Украины Владимиру Зеленскому и торговле с другими странами.

Десять лет трагедии в клубе «Хромая лошадь» Ровно 10 лет назад, в ночь на 5 декабря 2009 года, в Перми произошел пожар в ночном клубе «Хромая лошадь». Все случилось из-за запущенного во время вечеринки фейерверка. В помещении загорелся потолок, из-за легко воспламеняемых материалов огонь и дым быстро распространились по заведению. Всего погибли 156 человек, 80 получили травмы. В Перми проходят памятные мероприятия, приуроченные к годовщине трагедии. Родные и друзья пострадавших пришли возложить цветы и поставить свечи. В мероприятии также принял участие мэр города. Дмитрий Самойлов возложил цветы у памятного знака в Сквере уральских добровольцев.

Арктический форум открылся в Петербурге В Петербурге открылся 9 международный Арктический форум «Арктика: настоящее и будущее». Он собрал почти 2500 делегатов из 40 регионов России, включая все арктические регионы. В деловой программе примут участие губернаторы и представители профильных органов власти, 8 федеральных министерств, 15 ведомств, 25 сенаторов и многие другие специалисты. «Арктика — важнейшее направление в ближайшей перспективе экономического развития страны. Неслучайно по этому поводу правительством приняты Постановления об экономическом развитии региона», — отметил замминистра по делам Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. Также в поддержку деловой программы Форума на площади 2000 кв. м развернута масштабная экспозиция достижений и новинок промышленности, подчеркивающих, что Арктика для России важнейшее направление.