Современной молодежи не понравилось бы жить в СССР, считает Медведев

Москва, 5 декабря. Советский Союз — часть истории, зачеркивать его ни в коем случае нельзя, но нельзя его идеализировать. Такое мнение выразил глава правительства России Дмитрий Медведев.

В рамках традиционного интервью с представителями СМИ Медведева попросили прокомментировать, чем может быть вызвана вновь возникшая среди россиян волна симпатий к СССР.

Журналистка от телеканала ОТР отметила, что многие люди сегодня, в том числе и молодежь, испытывают симпатии к советскому периоду, отмечая , что тогда была уверенность в завтрашнем дне, доступная и бесплатная медицина и образование.

По мнению Медведева, это свойство человеческой памяти, которая устроена таким образом, что «отбрасывает плохие вещи». Эта способность делает воспоминания об СССР приятными, идеализирует их, поэтому люди тепло вспоминают этот непростой период.

Также он выразил мнение, что абсолютное большинство современной молодежи ее смогло бы жить в то время.

«Есть определенная идеализация. Я тоже жил в эти годы. Это было очень сложное государство. Ведь ничего не было практически, даже в таком городе, как Ленинград», — объяснил он.

Медведев отметил, что в тот период «многие вещи были устроены по-своему рационально», присутствовали определенные социальные гарантии, и некоторые элементы СССР действительно можно копировать в современной России.

Однако глава правительства убежден, что идеализировать Советский Союз не стоит.

«Надо смотреть вперед. Ни в коем случае его нельзя зачеркивать. Советский Союз — это наша история. Противоречивая, но важная», — резюмировал он.

Напомним, в четверг глава правительства России дает ежегодное большое телеинтервью, отвечая на вопросы журналистов двадцати телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы.