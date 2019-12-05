Медведев прокомментировал законопроект о домашнем насилии

Москва, 5 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию вокруг законопроекта о домашнем насилии.

«Если об этом говорят, если идет дискуссия, самое главное ― если люди жалуются, то значит, домашнее насилие есть. Значит, это не придумали журналисты, это не инспирировано врагами, а на самом деле эта тема существует. Вопрос в том, как на это реагировать», ― заявил Медведев.

Медведев напомнил, что ранее в статью 116 Уголовного кодекса РФ были внесены изменения: появилась дополнительная статья, которая, как говорят юристы, декриминализовала семейные побои. Многие, в том числе эксперты и представители правоохранительных органов, считают, что это ситуацию ухудшило, отметил глава Кабмина РФ.

«Я считаю, что в XXI веке никого не может утешить формула «бьет ― значит любит». Это вряд ли выглядит серьезно в нынешнем мире. Стало быть, на это надо реагировать, форма может быть разной. Скажу прямо — у меня нет однозначной позиции», ― добавил Медведев.

Глава российского правительства отметил, что в законопроекте есть ряд интересных новшеств, в том числе связанных с предостережением.

«Вопрос верификации и не будет ли здесь манипулирования, о чем говорят критики. С другой стороны, в ткани законопроекта нет ни уголовной, ни административной ответственности. Это тоже вопрос ― нужна она там или нет?» ― отметил глава Кабмина РФ.

Медведев подчеркнул, что на данный момент необходимо выслушать все доводы и проанализировать информацию.