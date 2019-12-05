Медведев назвал «бесконечным антироссийским сериалом» ситуацию с WADA

Москва, 5 декабря. Москва будет и дальше бороться за интересы своих спортсменов, а ситуация с WADA напоминает «бесконечный антироссийский сериал». Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе большой пресс-конференции.

«У меня эта ситуация вызывает крайне противоречивые чувства. Есть ли проблема допинга у нас? Есть. Это неприемлемо», — подчеркнул глава правительства.

Медведев заявил о необходимости занять более строгую позицию в отношении тех, кто принимает решение об использовании препаратов.

В целом ситуацию с WADA глава правительства назвал «бесконечным антироссийским сериалом». Он отметил, что известно и о нарушениях в других государствах.

«Минспорта дано задание сражаться за каждого спортсмена. Мы должны направить работу на борьбу с допингом. Но а другие страны что, безгрешны? Это раздражает, мы знаем эти примеры. Они прячут под стол, а нас разматывают», — сказал Медведев.

Ранее комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) предложил на четыре года лишить Россию возможности участвовать во всех международных соревнованиях. Предложение будет рассматриваться на исполкоме WADA, который состоится 9 декабря в Париже. Скандал разразился из-за того, что ключевой комитет WADA выступил с подозрениями о манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Если рекомендации комитета WADA будут приняты, Россия может быть отстранена от ближайших олимпийских и паралимпийских игр, а также от всех крупных международных соревнований, включая чемпионаты по футболу. До крупных соревнований предлагается допускать только «чистых» спортсменов из РФ, которым позволят выступать под нейтральным флагом.

Также Россия на четыре года будет лишена права принимать у себя крупные соревнования и претендовать на проведение летней Олимпиады в 2032 году.