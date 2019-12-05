В Госдуме хотят отменить избыточную возрастную маркировку литературы

Госдума приняла в первом чтении проект об отмене избыточной возрастной маркировки произведений искусства, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Госдуме объяснили, для чего нужен этот шаг.

«Принятый сегодня в первом чтении законопроект позволит уйти от избыточной возрастной маркировки произведений искусства и литературы. Порой доходит до абсурда, когда, например, ограничения «16+» и «18+» ставятся на произведения из школьной программы», — рассказал журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, сейчас дети фактически лишены возможности читать и смотреть произведения отечественной и мировой классики. С просьбой исправить ситуацию к депутатам неоднократно обращались деятели искусства — писатели, актеры, режиссеры.

«Этот законопроект — результат совместной работы Госдумы и творческого сообщества», — обратил внимание парламентарий.

При этом Володин уточнил, что «законопроект не затронет те книги, фильмы или спектакли, которые попадают в категорию «18+» и запрещены российским законодательством для детей».

Документом вводятся рекомендации по информированию без конкретизации возраста — «для семейного просмотра», «для семейного чтения», «для дошкольников», «для детей младшего школьного возраста», «для детей среднего школьного возраста», «для детей старшего школьного возраста», «не рекомендовано для детей».

Данные критерии не только понятны и привычны, но и расширят возможности родителей проводить время вместе с детьми, считает председатель Госдумы.

Глава комитета по культуре Елена Ямпольская, одна из авторов инициативы, обратила внимание, что проект «долгожданный» и «выстраданный».

«Сегодня мы представляем законодательную инициативу, призванную исправить ситуацию и вернуть детям все богатство отечественной и мировой культуры. Под данным законопроектом подписались представители всех четырех думских фракций. Документ был внесен в новой редакции уже к первому чтению — с учетом замечаний, поступивших к нам из правительства, нескольких управлений администрации президента, а также от комитетов-соисполнителей», — напомнила Ямпольская.

Она также указала, что существующая на данный момент «непродуманная маркировка произведений литературы не только наносит урон библиотечной системе и добивает книготорговлю, но напрямую угрожает развитию и безопасности детей».

«Неграмотному, неразвитому человеку никогда не будет комфортно и безопасно в современном мире. Более того, мы рискуем превратиться в общество бездушных людей, если не будем развивать в детях эмпатию, эмоциональный интеллект», — заявила глава комитета.