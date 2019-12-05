Медведев рассказал про «нестандартные» приемы работы с членами Кабмина

Москва, 5 декабря. Правительство РФ — это большой коллектив, с которым необходимо постоянно работать. Об этом председатель Кабмина РФ Дмитрий Медведев заявил в четверг во время своего ежегодного большого телеинтервью российским журналистам.

В ходе большого интервью премьер-министра спросили про «нестандартные» приемы работы с членами кабинета министров.

«Рукоприкладство считается нестандартным?» — в шутку пожалел Медведев.

Он обратил внимание на то, что правительство — это большой коллектив, с которым необходимо разговаривать и усердно работать.

«Это большой коллектив, мои товарищи. Периодически мы собираемся, обсуждаем различные вопросы. Приоткрою вам небольшую тайну, по окончании заседания я нередко из зала выгоняю всех приглашенных, точнее, прошу их удалиться, оставляя только членов правительства. И говорю им о политике партии в деревне», — рассказал Медведев.

По мнению главы Кабмина, очень важно поддерживать командный дух, товарищескую работу. Он напомнил, что сегодня это в известной степени называется тимбилдингом.

«Иногда отмечаем дни рождения коллег. Собираемся на площадке Сбербанка, Сколково, спортом занимаемся. Надеюсь, они не принимают допинг», — пошутил премьер-министр.

Он напомнил, что тоже занимается спортом, а также выразил уверенность в том, что каждый гражданин РФ должен заниматься спортом.