Трамп и Пентагон противоречат друг другу, пытаясь поделить нефть на востоке Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер заявил о возможном сокращении американского контингента в Сирии. Тем временем администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа говорит буквально противоположное — подумывает о переброске на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих. Федеральное агентство новостей (ФАН) разбиралось в противоречащих друг другу высказываниях госструктур США.

Глава американского военного ведомства предположил, что в ближайшее время возможна отправка на родину еще части солдат, находящихся в настоящий момент в САР. Это произойдет в том случае, если европейские союзники Вашингтона решат отправить в Сирию свои вооруженные силы, передает агентство Reuters.

«Если государство-союзник, член НАТО решит предоставить нам 50 солдат, возможно, я смогу вывести 50 человек», — заметил Эспер.

Он добавил, что США уже закончили отвод войск в сирийском Заевфратье. По его словам, Штаты намерены сохранить за собой возможность вводить и выводить небольшое число своих военных, однако общее количество в ближайшем будущем будет все равно варьироваться вокруг 600 человек.

Между тем издание The Wall Street Journal, ссылаясь на своих источников среди американских официальных лиц, сообщило, что администрация Трампа размышляет об отправке в ближневосточный регион 14000 военнослужащих в целях противостояния иранцам. Помимо солдат планировалось направить десятки военных кораблей и другую технику.

Отмечалось, что окончательное решение глава Белого дома должен принять до конца года. Однако, так или иначе, он точно уверен в важности устранения той опасности, которую представляет собой Иран.

Впрочем, Пентагон вскоре опроверг эти планы. Как заявила на своей странице в Twitter глава пресс-центра ведомства Улисса Фарах, Соединенные Штаты не рассматривают возможность такого резкого увеличения военного присутствия на Ближнем Востоке.

Публицист и востоковед Андрей Онтиков не исключает, что Пентагон и Трамп «разминулись», поскольку говорили о разных вещах: военные о регулярных войсках, а президент — о бойцах ЧВК Blackwater, которые уже имеют широкое присутствие за Евфратом в Сирии, в несколько раз перекрывающее число американских солдат. Их главная задача там — удержание и разграбление нефтегазовых месторождений в САР, и это как раз сочетается с ключевыми целями Вашингтона в Сирии, что было подтверждено расследованием ФАН о криминальном нефтебизнесе США.

«Такое развитие событий я вполне допускаю. Однако, вероятно, значительная часть из этих 14 тысяч бойцов отправится в монархии Персидского залива, такое мы уже наблюдали. Но, безусловно, Трамп настроен на сохранение под своим контролем сирийских нефтяных полей, и потому он будет сохранять и наращивать по необходимости дислоцирующееся там количество военных и ЧВК. Сейчас курс Соединенных Штатов на активную эксплуатацию энергетических ресурсов Сирии по-прежнему в приоритете, и поэтому точно нельзя исключать, что они решат или уже решили увеличить свою группировку и группировку наемников на востоке страны», — подчеркнул наш собеседник.

По его мнению, какие бы разногласия внутри руководства США сейчас не существовали бы, вариант ухода из САР уже реально не рассматривает никто. Скорее всего, там все озабочены чужой нефтью и возможностью получить от этого выгоду лично для себя.

«Противоположность высказываний Трампа и Пентагона уже не удивляет, потому что это не первый раз, когда так происходит. Видимо, это нормальная для США ситуация, когда президент говорит одно, Пентагон — противоположное, а Госдеп — вообще третье. У каждого ведомства есть свое видение и внутренние интересы, и они стараются их протолкнуть. Но на ближайшую перспективу американцы точно будут стараться сохранить свое пребывание в САР, и прежде всего — в нефтеносных районах. Если из Штатов будут директивы по наращиванию объемов выкачки ресурсов, то, более того, наемников может стать больше. О выводе речи, конечно, не идет», — резюмировал Андрей Онтиков.

Ранее ФАН опубликовал вторую часть расследования о контактах США с боевиками ИГ1. Наши корреспонденты установили, что американские военные инструкторы тренировали террористов, направляя их в САР, и поставляли им вооружения, получая взамен возможность контрабандой вывозить сирийскую нефть. Таким способом руководство Пентагона получало высокие прибыли за счет нелегальной продажи ресурсов и имело возможность спонсировать подконтрольных боевиков.

В первой части расследования репортеры ФАН доказали наличие тесных контактов с «Исламским государством»1 у ряда журналистов российских оппозиционных СМИ, в частности — у сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова, который, как выяснилось, является прямым пособником джихадистов ИГИЛ1. Кроме того, выявлено, что беглый некогда олигарх Михаил Ходорковкий помогал финансово поддерживать подобные связи с радикалами-исламистами.

1 Организация запрещена на территории РФ.